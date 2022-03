De acties van Avans voor Oekraïne op een rij

Logo: Vera van Winkelen

Al weken domineert de oorlog in Oekraïne het nieuws. Om iets te doen voor het land en de stroom aan vluchtelingen zijn er binnen Avans verschillende acties opgezet. Academies en studenten willen de miljoenen slachtoffers helpen en dragen hun steentje bij. Hieronder zie je de lopende initiatieven op een rij. Mocht je actie willen ondernemen: vergeet je initiatief niet aan te melden bij jouw gemeente. Staat jouw initiatief hier niet bij? Mail ons.

Kunstmarkt

Op 31 maart organiseren studenten van St. Joost School of Art & Design aan de Beukenlaan in Breda een kunstmarkt. Vanaf 16.00 uur zijn er werken te koop die gemaakt zijn door studenten en medewerkers van de kunstacademie. De volledige opbrengst gaat naar Oekraïne.

Inzameling voor kinderen

Pabo-student Frederieke Verbeet zamelt geld in voor Oekraïense kinderen die moeten vluchten. Met het geld kan er materiaal, kleding en eten worden betaald en daarnaast extra ondersteuning en Oekraïense leerkrachten of tolken. “De kinderen kunnen zo weer beginnen met een vorm van aangepast onderwijs en een start maken in een vreemd land”, schrijft Frederieke op de haar site. Ook wordt het geld dat is opgehaald gedoneerd aan scholen die gevluchte kinderen onder hun hoede nemen.

Collectebus

Klas 1F Finance & Control (F&C) in Breda zijn een online collectebus gestart. Via deze weg kun je geld doneren aan levensreddende noodhulp.

Hulp aan de grens

Vierdejaarsstudent Bestuurskunde aan Avans Christiaan de Vries helpt mensen uit Oekraïne te vluchten voor de oorlog. Hij verblijft aan de Poolse grens voor de minor die hij daar volgt. Zijn vriendin woont daar ook. Lees hier zijn verhaal.

Koepelgevangenis

Studenten en medewerkers van Avans helpen bij het gereedmaken van de koepelgevangenis in Breda. Daar worden binnenkort zo’n 370 Oekrainse vluchtelingen opgevangen. Ook de Russische studente Polina helpt mee. “Ik voelde dat ik dat moest doen. Oekraïne is binnengevallen door Rusland en ik help graag mensen, dus dit doe ik graag”, zegt Polina. Lees hier haar hele verhaal.