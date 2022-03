Sportcentra maken comeback onder Avansstudenten: ‘Trekken weer flink aan’

De hoofdingang van studentensportcentrum BRESS aan de Nieuwe Inslag in Breda.

Steeds meer studenten van Avans Hogeschool vinden hun weg terug naar een sportcentrum. Sportlocaties waar Avans mee samenwerkt in Breda, Den Bosch en Tilburg zagen door de coronacrisis een flinke dip in het aantal Avansleden. Het wegvallen van de coronamaatregelen zorgt nu voor een inhaalslag.

Bij Tilburg University Sports Center sportten tot de coronacrisis jaarlijks ongeveer vierhonderd Avansstudenten. In de coronacrisis is dit aantal met een kwart gedaald naar driehonderd. De sportabonnementen lopen nu weer langzaam op. “Ik verwacht dat we tegen het einde van dit jaar weer terug zitten op het oude aantal”, zegt Max van Veen, afdelingshoofd van het Tilburgse studentensportcentrum.

Ook het Sportiom, een sportcentrum op Sportpark De Vliert in Den Bosch, zag een flinke dip in het aantal lidmaatschappen. De Bossche sportlocatie heeft ongeveer 450 leden van Avans Hogeschool. “Dit aantal liep in de coronacrisis terug richting de driehonderd, maar begint nu weer toe te nemen”, zegt manager Cornel Schoeman.

Beperkt open

Studenten van Avans Hogeschool kunnen sporten met korting bij verschillende sportcentra in de Avanssteden. De hogeschool sloot hiervoor contracten met Tilburg University Sports Center, Sportiom en BRESS in Breda. Avansstudenten krijgen met een sportkaart toegang tot alle voorzieningen bij een van deze sportlocaties.

In de coronacrisis moesten sportcentra meerdere keren dicht of mochten slechts beperkt open. Sportlocaties verloren daardoor een half miljoen leden.

Tilburg University verlengde de sportabonnementen van haar leden kosteloos in coronatijd, maar dit weerhield niet alle studenten van het opzeggen van hun lidmaatschappen. Van Veen: “Studenten zijn bijvoorbeeld afgestudeerd en vertrekken uit Tilburg. De nieuwe stroom studenten die we jaarlijks krijgen is de afgelopen twee jaar gelijk gebleven.”

Sinds de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen melden zich nu relatief veel nieuwe studenten zich aan, zegt Van Veen. Het Tilburgse sportcentrum gaat binnenkort ook uitbreiden. Het naastgelegen TFT-gebouw wordt gesloopt, waardoor ruimte ontstaat voor uitbreiding van de sportlocatie.

Coronatoegangsbewijs

Sportiom verloor bijna een derde van haar Avansleden door de coronacrisis, legt Schoeman uit. “Studenten konden nergens terecht. Hun hele vaste ritme viel weg. Sinds februari krijgen we gelukkig weer tientallen nieuwe studentenleden per maand.”

Het studentensportcentrum BRESS in Breda had minder last van de pandemie, vertelt directeur Sies de Wit. Bredase studenten kunnen daar fitnessen, groepslessen volgen of een teamsport doen in de sporthal van het gebouw aan de Nieuwe Inslag. “BRESS ontvangt zo’n vijfhonderd sporters per dag van wie driekwart Bredase studenten. De rest zijn medewerkers, alumni en squashers”, zegt De Wit.

BRESS ondervond ook weinig hinder van het verplichte coronatoegangsbewijs. De sportlocatie ontving “gemoedelijke reacties” van haar leden op de invoering van de QR-code voor toegang. Of het Bredase sportcentrum een groei of daling ziet in het aantal leden, wordt volgens De Wit pas aan het einde van dit studiejaar duidelijk.