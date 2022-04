Kanshebber Student van het Jaar 2022: German is ‘een boegbeeld en voorbeeld’ voor studiegenoten

German Bosch

Vijf studenten zijn er nog in de race om Student van het Jaar 2022 te worden. Een van hen is German Bosch, vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design (CMD) in Den Bosch. “Een boegbeeld binnen de academie.”

‘’Er zouden meer ‘Gerries’ moeten zijn op deze wereld’’, vertelt derdejaarsstudent CMD Kiki Geurts over de reden waarom ze studiegenoot German Bosch nomineerde voor de titel Student van het Jaar. ‘’Hij staat áltijd klaar voor anderen, tot het punt waarop hij je zijn eigen brood geeft wanneer je dat van jezelf bent vergeten. Hij zit vol liefde en is constant bezich met zijn omgeving en het verbeteren van zichzelf. Dat vind ik heel mooi.’’



Acties

Laatstejaarsstudent German Bosch is naast dat hij student CMD in Den Bosch is, actief voor lhbt+-groep de Roze Helpdesk binnen Avans. Daarvoor organiseert hij acties om de zichtbaarheid van lhbt+’ers binnen de hogeschool te vergroten. Zo zat hij achter de rozenactie tijdens Valentijnsdag, maakt hij zich hard voor gratis menstruatieproducten in toiletten en verspreidt hij door de school vlaggen met daarop een regenboog of de kleuren van de transgendergemeenschap. En hij promoot de groep op de open dag van Avans. ‘’Niet omdat hij zelf in de spotlight wil staan, maar omdat het onderwerp hem aan het hart gaat’’, aldus Kiki. ‘’Dat zijn dingen die hij niet hoeft te doen, maar wel doet.’’

Boegbeeld

Ook CMD-docent Susanne Hendriks is enthousiast over German, die ze al jaren kent als docent en sinds kort als medewerker van de Roze Helpdesk. ‘’Ik leer hem steeds beter kennen. Het is echt een boegbeeld binnen de academie en een voorbeeld voor andere studenten’’, vertelt ze lovend. ‘’Hij durft voor zijn mening en geaardheid uit te komen en is erg benaderbaar. Hij probeert al lange tijd een veilige plek voor zijn studiegenoten te creëren, en hij ‘is’ er. Dat is erg belangrijk.’’



Naast dat German zich bezighoudt met acties die Kiki al benoemde, maakt hij zich binnen zijn academie ook hard voor een ‘huiskamer’ op Avans voor studenten CMD. Daarin kunnen studenten even bijkomen, hangen of studiegenoten ontmoeten met een kopje thee. ‘’Hij zit vol goede ideeën en is erg actief. En dan is hij ook nog eens gewoon student, wat je bijna zou vergeten’’, vertelt Hendriks, die daarom vindt dat German de titel Student van het Jaar verdient, lachend. ‘’Het is jammer dat hij laatstejaars is. Hopelijk komt er daarna een nieuwe German.’’

Reactie German:

”Toen ik hoorde over mijn nominatie voor de Student van het Jaar-verkiezing wist ik eerst niet wat ik er over moest zeggen. Ik vind mijn activiteiten die ik doe vanzelfsprekend en dat ik nu in de top 5 zit, moet nog binnendringen. Toch wil ik diegene die mij heeft opgegeven bedanken. Het geeft me een extra boost om de activiteiten die ik op de planning heb uit te voeren.”