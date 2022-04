Recept: Chocolade kokos bliss balls

Foto: Food by Sann

De laatste loodjes van het jaar zijn aangebroken. Je bent net gestart aan een nieuwe onderwijsperiode en maakt in je hoofd misschien al wel plannen voor de zomervakantie. Er blijft weinig tijd over om eten klaar te maken dat ook nog een beetje gezond is. Punt biedt uitkomst met dit snelle recept voor bliss balls mét chocolade.

Foto: Food by Sann

Een gezond tussendoortje waar ook nog eens chocola in zit, dat klinkt goed! Bliss balls zijn voedzame snacks gemaakt van dadels en noten. Ze zijn er met verschillende toppings en kruiden. Food by Sann zocht speciaal voor ons een lekker makkelijke variant uit met maar vier ingrediënten. Komt ‘ie:



Chocolade-kokos balletjes

12 bliss balls

Ingrediënten

8 medjoul dadels 80 gram amandelmeel 2 eetlepels cacaopoeder 35 gram kokosrasp (eventueel extra om de balletjes doorheen te rollen) Snuf zout

Bereiding

Ontpit de dadels en doe ze samen met het amandelmeel, de cacaopoeder, de kokosrasp en 2 eetlepels warm water in een blender of keukenmachine. Rol er daarna balletjes van en haal ze eventueel nog door wat kokosrasp heen.

Genieten maar!

Je kunt de bliss balls zeker een week bewaren in de koelkast.