Geen mail ontvangen voor een extra introducé Avans Live? Dit is hoe dat komt (en zo krijg je er alsnog een)

De Studenten Informatie Balie ontvangt telefoontjes van studenten omdat sommigen van hen nog geen mail ontvangen hebben van Avans Live om een introducé mee te nemen. Dat ligt aan het moment van verzilveren van je ticket. Geen paniek dus, als je een mail naar avanslive@avans.nl stuurt, kun je er alsnog een krijgen.

Vorige week maakte Avans bekend dat iedere student en medewerker één iemand extra mag meenemen naar het festival van komende maandag. Degenen die zich voor 24 mei hebben aangemeld en hun ticketcode al hebben verzilverd, hebben deze inmiddels ontvangen. Degenen die dit ná 24 mei deden, of hun mailadres verkeerd spelden, stonden niet meer op de verzendlijst. Dat betekent echter niet dat deze studenten en medewerkers geen introducé mogen meenemen: deze ontvangen ze alsnog wanneer ze mailen naar avanslive@avans.nl. Op last van de gemeente Breda moeten introducés overigens minimaal 16 jaar oud zijn.

Alumni

Ook studenten die afgestudeerd zijn in 2020, 2021 en 2022 zijn welkom op het festival. Avans heeft een mail gestuurd naar de alumni die een boom in het Avansbos hebben geclaimd en degenen die bij HBO monitor toestemming hebben gegeven dat Avans nog contact met ze opneemt. Andere alumni kunnen een formulier invullen dat op de site van Avans Live staat. Dan ontvangen zij een ticket voor zichzelf en een introducé.

Op het moment van schrijven heeft het festival ruim 21 duizend aanmeldingen ontvangen. Er is in totaal plek voor 25 duizend bezoekers. Vandaag of morgen verschijnt de timetable.