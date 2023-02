Avans uit medeleven voor slachtoffers aardbeving

Avans spreekt zijn medeleven uit voor alle slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië van vorige week maandag, hun familie en andere betrokkenen. Het bericht is onder andere te lezen op iAvans en de sociale media.

Een aparte mail is verstuurd naar 62 studenten en medewerkers die nauwe banden hebben met het gebied of betrokken zijn bij de ramp. Avans wil op die manier persoonlijk met hen in contact komen om te vragen hoe zij kunnen helpen in deze moeilijke periode.

Steun

Avans laat weten dat iedereen die behoefte heeft aan steun terecht kan bij Student Support. Dat kan in de huiskamers in Breda en Den Bosch en online. Daarnaast kunnen studenten ook bij hun slb’er aankloppen. Medewerkers kunnen terecht bij hun leidinggevende.

De Avans International Community organiseert morgen twee bijeenkomsten waar studenten hun verhaal kunnen doen en elkaar kunnen steunen. In Den Bosch vindt die plaats op de locatie Stationsplein, in een ruimte nabij de receptie. In Breda in de huiskamer van Student Support aan de Hogeschoollaan, ruimte HA023.

Hulpacties

Op de hogeschool zijn studenten een eerste hulpactie gestart. De hogeschool vraagt om bestaande en nieuwe acties te melden. Op die manier kan Avans een bijdrage leveren.

Enkele studenten zeiden eerder deze week teleurgesteld te zijn in de hogeschool omdat zij, een week na de aardbevingen in Turkije en Syrië, nog geen steunbetuiging van Avans hadden ontvangen.