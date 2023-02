Black History Month op Avans: ‘Belangrijk om erover te praten’

Foto ter illustratie. Via Unsplash

Februari staat in de Verenigde Staten in het teken van Black History Month. Men staat dan stil bij belangrijke figuren uit de Afro-Amerikaanse cultuur en de sociale positie van de zwarte bevolking. Ook op Avans moet er aandacht aan worden geschonken, vindt Chemiestudent Assala Driouichi. Daarom organiseert de oprichtster van de diversiteitsbeweging op de hogeschool samen met Avans Extra op 28 februari een pizza-avond. Dan gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de themamaand, diversiteit en inclusie.

Het idee dat Black History Month enkel een onderwerp is voor in de VS, is volgens Assala een verkeerde aanname. Daarmee doelt ze op de rol die Nederland speelde in de slavernij. Ook studeren en werken er bij Avans Caribische studenten en medewerkers. “Zij hebben te maken met de zwarte cultuur en ondervinden de gevolgen van racisme en discriminatie. Dit is meteen een mooi moment om het ook over andere biculturele achtergronden te hebben. Neem als voorbeeld de (Nederlandse) geschiedenis met de Molukkers en Indonesiërs. Er zijn veel gesprekken waar we iets uit kunnen halen en daarom wil ik dat iedereen zich veilig voelt om hun verhaal te delen.”

Laagdrempelig

Met Avans Extra organiseert ze op 28 februari een gratis pizza-avond in de huiskamer van Student Support aan de Hogeschoollaan in Breda. Aan de hand van stellingen worden aanwezigen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. “Gewoon lekker laagdrempelig, met pizza en muziek”, aldus de Student van het Jaar van 2022, die zegt dat iedereen welkom is. Ook studenten of medewerkers die nog niet zoveel van het onderwerp weten. “Het lijkt me mooi om nieuwe verhalen te horen van elkaar en te kunnen netwerken. Het is een manier om elkaar te zien en om de doelgroep te laten weten dat we aandacht schenken aan dit belangrijke thema.”

Eerder deze maand startte Avans Extra op sociale media al met het onder de aandacht brengen van de themamaand. Via Instagram werd er elke week een top 10 gedeeld met daarin bekende namen in verschillende categorieën, zoals zwarte sporters.

Wie zich wil aanmelden voor de avond, die om 17:00 uur begint, kan dat hier doen. Je kunt dan ook aangeven welke pizza je wil en welk muzieknummer je die avond wil horen.