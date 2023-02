Een plekje op een bagagedrager als alternatief voor de stakende bussen

Gijs achterop bij Indra

Door de regionale staking in het openbaar vervoer kunnen studenten deze hele week lastiger op verschillende locaties van Avans komen. Dat vraagt om creativiteit van studenten en medewerkers.

Studenten van St. Joost school of Art & Design moeten vanaf het station zo’n kleine vier kilometer afleggen. Vierdejaarsstudent Geert Swaap had geluk: hij had een van de laatste ov-fietsen. “Ik ben extra vroeg vertrokken”, zegt hij als hij om half negen binnenkomt. Normaal is zijn reistijd vanuit Rotterdam een uur naar Breda. Maar vandaag telt hij er een uur bij op. “Ik heb veertig minuten gedaan om van mijn huis naar het station te komen. Te voet! Gelukkig kwam er halverwege nog een bus dus heb ik de laatste halte nog mee kunnen rijden. Eenmaal met de trein op het station in Breda heb ik een ov-fiets gepakt.” Er wacht Geert vanmiddag nog een andere uitdaging. Uitgerekend vandaag moet hij voor een project op en neer naar Eindhoven. “Ik ben benieuwd hoe dat gaat.”

Achterop

Indra van Meggelen uit Spijkenisse, tweedejaarsstudent Photography, Film and the Digital, heeft een eigen fiets op het station van Breda. Haar studiegenoot Gijs Vervenne had geluk, hij kon bij Indra achterop van het station naar school. “Op het station was het een chaos. Er waren geen ov-fietsen meer en er stonden maar heel weinig scooters“, vervolgt Indra. Gijs werd een stuk vanuit Oost-Brabant met de auto gebracht om later met de trein richting Breda te rijden. “We hadden een fietsdate!”, grapt hij.

Vervelend

Directeur Rene Bosma van St. Joost, school of Art en Design vindt deze ov-staking vervelend voor studenten en medewerkers. “Er wordt telkens een beroep gedaan op het onderwijs. Het is begrijpelijk dat bepaalde sectoren het anders willen en dus gaan staken, maar het is jammer dat studenten eronder moeten lijden. Het onderwijs heeft al veel klappen op moeten vangen en dan zijn het iedere keer druppels die de emmer doen overlopen”, zegt hij.

Op Avans gaan, ondanks de ov-staking, deze week de lessen door. “We hebben niks extra’s georganiseerd”, aldus Bosma. Mocht het nodig zijn dan kunnen volgens hem docenten zelf bekijken of ze alternatieven aanbieden. Student Indra: “Ik weet dat de docent het niet erg vindt als we later zijn.”

Pech

“Ik heb de pech dat mijn auto vandaag gekeurd moet worden. Daarom moest ik vanochtend 35 minuten fietsen naar het station”, vertelt Technische Bedrijfskundestudent Kris Schmellekamp in Den Bosch. “Het is wat het is, de rest van de week heb ik geen last van de ov-staking want dan ga ik gewoon met de auto naar school.”

Kris Schmellekamp gaat de komende week met de auto naar school

Bossche Bestuurskundestudent Yasemin Karim begrijpt de stakingen in het openbaar vervoer wel, maar hoopt dat die anders aangepakt kunnen worden. “Nu zijn zoveel onschuldige mensen, die naar werk of school moeten, de dupe. Kunnen zij niet bij de instanties die ermee te maken hebben protesteren?” De tweedejaars doet de komende week een beroep op haar moeder om toch op school te komen. “Ik vind het vervelend om mijn ouders tot last te zijn. Maar ze vinden het belangrijk dat ik geen lessen mis en daarom brengt mama mij naar het station.”

Alleen naar de verplicht lessen

Integrale Veiligheidskundestudent Ruben Felix regelde een vriend die hem afzette op het station in Eindhoven, vanuit daar kon hij de trein richting Den Bosch pakken. “De rest van de week moet ik nog even zien hoe ik op het station kom. Ik ga alleen de verplichte lessen volgen en vanmiddag heb ik een online les. Geef die loonsverhoging maar gewoon, dan houden de stakingen op.”

Tot nu toe hebben de studenten (nog) geen online lessen ter vervanging. “Docenten zeggen dat we op de een of andere manier naar school moeten komen”, zeggen Ruben en Kris.