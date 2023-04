Luc maakt kans op de titel Student van het Jaar

Luc Goos

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2023 te worden. Een van hen is Luc Goos, vierdejaarsstudent Communicatie in Breda. Hij was voorzitter van de studievereniging, is vicevoorzitter van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR), politiek actief en op allerlei manieren betrokken bij zijn opleiding. “Hij is serieus, maar ook in voor een feestje.”

Zo’n student komen we niet vaak tegen, schreef docent Raimke Groothuizen aan Punt toen ze Luc nomineerde voor Student van het Jaar. De nominatie is dan ook door het hele team gedragen, aldus Groothuizen. “Hij is gedreven om de wereld beter te maken en doet dat zonder ego. Wat niet goed gaat wil hij bespreekbaar maken, vanuit zijn rol in de medezeggenschapsraad haalt hij die dingen actief op. Dat doet hij allemaal naast zijn opleiding.”

Inzet

“De mail waarin stond dat ik genomineerd ben, kwam als een verrassing”, vertelt Luc. “Ik snap dat dat niet voor iedereen zo is, maar voor mij persoonlijk is het vanzelfsprekend dat ik me inzet”, antwoordt hij op de vraag waarom hij dat doet. “Het Nederlandse onderwijsbestel is fantastisch. Ik wil graag iets terugdoen als student. Dat kunnen ook kleine dingen zijn. Als je die bij elkaar optelt, kun je echt impact maken.”

Als studentlid van de AMR behaalde hij al verschillende successen. Zo zorgde hij er samen met andere studentleden voor dat er op alle Avanslocaties gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn. “Je kunt écht iets veranderen, het is meer dan alleen vergaderen”, zegt Luc. “Dat van de menstruatieproducten is iets kleins en zichtbaars, we hebben ook voor elkaar gekregen dat alle studenten straks lessen burgerschap krijgen. Dat wordt opgenomen in het curriculum.” Die lessen moeten studenten gaan helpen bij hun ontwikkeling.

Koepelvereniging

Samen met (oud-)bestuursleden van studie- en studentenverenigingen van Avans richtte Luc een koepelvereniging op. Doel daarvan is de verenigingen dichter bij elkaar brengen om bijvoorbeeld kennis uit te wisselen en gesprekspartner zijn voor de hogeschool. Groothuizen zag eerder al hoe hij als voorzitter van Comm.On de vereniging professionaliseerde. Ook docent Ester van Dam zag hem in die rol aan het werk. “Na de introweek, die de studievereniging mee organiseerde, was iedereen kapot. Luc riep de studenten bij elkaar om meteen te evalueren. Hoewel iedereen liever naar huis was gegaan, krijgt hij ze toch mee op zo’n moment.”

Van Dam is vol lof over Luc. “Hij heeft de drive om verder te komen en een duidelijk doel voor ogen”, zegt ze. “Maar wat hij doet, doet hij voor anderen. Hij is iemand die twee kanten ziet van een verhaal. Een verbinder.” Dat zag ze in het eerste jaar al. “Op dat vlak viel hij toen al op. Hij kan met alle studenten omgaan.”

Biertje drinken

Luc is geen student die alleen negens en tienen haalt, niet alle vakken liggen hem even goed. “Maar hij weet het te maken op zijn opleiding door zijn betrokkenheid”, ziet Groothuizen. Haar collega Van Dam was onder de indruk van hoe de Communicatiestudent zich opwierp voor medestudenten in interviews met de Volkskrant en op de radio over het leenstelsel en de basisbeurs. “Hij stond de media te woord zoals wij het in de opleiding studenten leren.” Beide docenten kennen ook zijn niet-serieuze kant, van de feestjes en optredens met zijn band. Groothuizen besluit: “Het is leuk om een biertje met Luc te drinken. Je kunt echt met hem lachen.”