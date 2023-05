Verbouwing EKP-gebouw nog later van start

Impressie van verbouwing EKP-gebouw

De verbouwing van het EKP-gebouw in Den Bosch loopt opnieuw vertraging op. Het is niet duidelijk wanneer Avans een vergunning voor de verbouwing krijgt.

Het EKP-gebouw huisvest op dit moment St. Joost School of Art & Design en een deel van de opleiding Business Innovation. Het pand op het EKP-terrein zou eigenlijk in 2023 of 2024 worden opgeleverd. Na de verbouwing blijft de kunstacademie in het pand, maar ook de volledige opleiding Business Innovation neemt er zijn intrek. Daarnaast krijgen de Koningstheateracademie, de creatieve sector en het bedrijfsleven er een plek.

Geen duidelijkheid

Avans betreurt het dat ze de studenten en docenten op dit moment geen duidelijkheid kunnen bieden over de verbouwplanning. “Het is niet bekend hoe lang de vertraging duurt. Uiteraard doet Avans er alles aan om de vertraging te beperken, maar de vertraging ligt grotendeels buiten onze cirkel van invloed.”

Avans kijkt wat er op korte termijn aan de inrichting van het gebouw moet worden gedaan. De hogeschool laat weten: “We willen dat studenten en docenten hier de komende tijd op een goede manier kunnen studeren en werken.”

Eerdere vertraging

Vorig jaar juli werd bekend dat de verbouwing al later van start zou gaan dan in eerste instantie gepland was. Reden daarvoor is dat Avans eerst met het nieuwbouwproject aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch aan de slag wil gaan.