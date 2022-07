Verbouwing EKP-gebouw uitgesteld, Avans start met nieuwbouw Onderwijsboulevard

De verbouwingsplannen van het EKP-gebouw in ‘s-Hertogenbosch worden uitgesteld. Dat heeft het College van Bestuur in een bericht laten weten. Avans start eerst met het nieuwbouwproject aan de Onderwijsboulevard in ‘s-Hertogenbosch.

Het bouwproject van het EKP-gebouw heeft te maken met vertraagde vergunningen en met het landelijke stikstofprobleem. ‘Dit zorgt voor te veel onzekerheden’, staat in het bericht te lezen. Avans heeft besloten om de aanbesteding van het EKP-gebouw terug te trekken en op een later moment weer in de markt te zetten.

Drie projecten

De verbouwing van het EKP-gebouw is een van de drie grote bouwprojecten die bij Avans op de planning staan. Eerder dit jaar gaf de hogeschool aan de drie grote geplande renovaties en verbouwingen van enkele onderwijsgebouwen niet tegelijk, maar na elkaar uit te voeren. Die beslissing werd genomen vanwege onder andere prijsstijgingen in de bouwsector en problemen bij het leveren van materialen en onderdelen.

Volgorde

Zoals het er nu uitziet begint Avans met de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. De hogeschool hoopt rond de zomer van 2023 te kunnen starten met de bouw. Daarna staat de verbouwing van het EKP-gebouw in Den Bosch op de agenda, gevolgd door de renovatie van de Hogeschoollaan in Breda. De verbouwing van Open X in Breda staat apart van de renovatie van de Hogeschoollaan zelf en zal waarschijnlijk begin 2023 van start gaan.

De verbouwingsplannen die er voor EKP-gebouw liggen, veranderen niet.