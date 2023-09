St. Joost School of Art & Design organiseert kunstmarkt voor slachtoffers natuurgeweld Marokko en Libië

Poster kunstmarkt voor Marokko en Libië

Studenten, docenten en medewerkers van St. Joost School of Art & Design organiseren op 28 september een kunstmarkt in Breda. Dat doen ze om geld op te halen voor de slachtoffers van natuurgeweld in Marokko en Libië. Marokko werd onlangs getroffen door een zware aardbeving, in Libië vonden zware overstromingen plaats als gevolg van hevige regenval.

”De omstandigheden in Marokko en Libië zijn zorgwekkend. De schade van de aardbevingen en overstromingen is enorm en de hoeveelheid slachtoffers loopt nog altijd op”, is te lezen in de aankondiging van de markt bij de kunstacademie in Breda. Bij de aardbeving in Marokko vielen zeker 3000 doden, bij de overstromingen in Libië elfduizend.



Eigengemaakte werk

Om geld in te zamelen voor de slachtoffers vindt er daarom komende donderdag een kunstmarkt plaats. Daarbij verkopen studenten, docenten en medewerkers uit Den Bosch en Breda hun eigen werk, waarvan de opbrengsten naar de slachtoffers gaan. Onder dat eigengemaakte werk vallen onder andere illustraties, schilderijen, sieraden, prints van foto’s, keramiek, stickers, live paintings en koekjes. Studenten van St. Joost die interesse hebben om mee te doen aan de kunstmarkt, kunnen zich tot en met 26 september aanmelden via de link die ze hebben ontvangen in hun mail. Je mag ook een studiegenoot vragen om werk namens jou te verkopen.

De vorige kunstmarkt bij St. Joost School of Art & Design

Derde editie

Het is niet de eerste keer dat er een kunstmarkt plaatsvindt voor slachtoffers in rampgebieden. In maart van dit jaar kwam de academie in actie voor aardbevingsslachtoffers van de zware aardbeving in Turkije en Syrië. Die leverde, nadat Avans het opgehaalde bedrag verdubbelde, bijna twintigduizend euro op. Een jaar eerder vond hetzelfde initiatief plaats voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Die bracht, wederom nadat de hogeschool het bedrag verdubbelde, bijna tweeëntwintigduizend euro op. Door het succes van de laatste kunstmarkten, vindt de academie het een goed initiatief om nu opnieuw een inzamelactie te starten. Of de hogeschool het opgehaalde bedrag ook dit keer verdubbeld, is nog niet bekend.

De markt vindt komende donderdag plaats op de Bredase kunstlocatie aan de Beukenlaan. Van 16:30 uur tot 20:00 uur is deze te bezoeken.