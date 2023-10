Grotere rol voor medezeggenschap bij onderwijsvernieuwingen

Illustratie: Joris Habraken

De Tweede Kamer stemde deze week unaniem voor een motie om de medezeggenschap vanaf het begin te betrekken bij onderwijsvernieuwingen. Dan gaan er minder zaken mis, is de verwachting.

Aanleiding voor de motie was een kwestie bij Fontys, waar grote onderwijsvernieuwingen vooral slecht uitpakten bij de Juridische Hogeschool van Fontys en Avans in Tilburg. Er vielen veel eerstejaars uit. De vernieuwing is inmiddels gedeeltelijk teruggedraaid.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld waren de problemen bij Fontys niet zo uit de hand gelopen als de medezeggenschap had ingegrepen, zei ze deze maand in een commissiedebat. Docenten hadden namelijk al langer kritiek, maar werden buiten spel gezet.

Betrokken

In een vervolgdebat afgelopen dinsdag diende ze een motie in om de medezeggenschap een grotere rol te geven. “We willen dat de mensen die ermee te maken hebben – de docenten en de studenten van een opleiding – vanaf het begin betrokken worden bij onderwijsvernieuwingen, als die al nodig zijn, en dat er ook externe controle op is”, aldus Westerveld. Onderwijsminister Dijkgraaf ontraadde de motie niet.

Afgelopen dinsdag werd er over de motie gestemd. Alle aanwezige Kamerleden stemden voor.