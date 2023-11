Avansstudent Assala maakt kans op ECHO Award: ‘Erkenning voor wat ik heb gedaan’

Assala Driouichi

Avansstudent Assala Driouichi is door Avans voorgedragen voor de ECHO Award 2023. Dat is een prijs voor studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden door onder andere hun kritische blik en maatschappelijke impact. De student Chemie is genomineerd voor haar inzet op het gebied van culturele diversiteit en inclusie op de hogeschool.

Assala is voorgedragen door de diversiteit & inclusie-groep van Avans. Volgens Avans Extra-medewerker Eva-Lisa Janssen was ze al bezig was met het onderwerp ver voordat er een speciaal team voor was op de hogeschool. “In coronatijd kwam er een opleving op het gebied van aandacht voor inclusie, dat was het moment dat Assala bij ons in beeld kwam. Ze had veel ideeën om er aandacht aan te besteden en klopte op het juiste moment aan”, zegt Janssen.



Keti Koti

Chemiestudent Assala organiseerde verschillende activiteiten in het kader van diversiteit en inclusie. Zo organiseerde ze een Iftar, kwam er op haar initiatief een Keti Koti-viering, lezingen over Black Lives Matter en nam ze studenten mee naar het Wereldmuseum in Rotterdam om te leren over verschillende culturen. “Ze zette de eerste stap op Avans om meer zichtbaarheid te krijgen voor groepen die nog niet zo gepresenteerd werden. Ze stak op eigen initiatief de handen uit de mouwen en pakte dingen op”, vertelt Janssen. “Daarmee maakte ze andere culturen dan de Nederlandse die we op Avans hebben, meer zichtbaar.”



Bewustwording creëren

Assala, die momenteel een bestuursjaar doet en secretaris is bij de Landelijke Studentenvakbond, is blij met haar nominatie. “Er is erkenning voor wat ik heb gedaan”, vertelt ze. “Als persoon van kleur uit een gemarginaliseerde groep had ik soms te maken met racisme. Omdat ik daar iets aan wilde veranderen en bewustwording wilde creëren, ging ik activiteiten organiseren. Zodat de toekomstige generatie daar de vruchten van kan plukken.”



De Avansstudent vervolgt: “Het is moeilijk om aan de top van een organisatie voor cultuurverandering te zorgen, dat is nu wel wat er gebeurt. En dat is waar je het voor doet.”



Uitgesproken persoonlijkheid

Avansmedewerkers die regelmatig contact met Assala hadden, zijn lovend over haar werk en persoonlijkheid. Ze noemen haar een rolmodel. “Ze was iemand die super positief was en heel prettig in de omgang. Haar persoonlijkheid was uitgesproken en ze had veel ideeën, maar ze liet ook ruimte voor anderen. Dat is knap. Ook wist ze hoe het was om een minderheid te zijn. Ze heeft een Marokkaanse achtergrond en was een vrouw in de beta”, zegt Janssen.

Assala, die ook actief was in de Avans Medezeggenschapsraad, verdient het volgens Janssen om te winnen. “Omdat ze de zaadjes plantte waar Avans nu van kan oogsten en dat is heel knap. Ze stapte naar voren in een tijd waarin er nog maar weinig gebeurde op dat vlak op de hogeschool. Dat getuigt van dapperheid, want het is een gevoelig onderwerp met verdeelde meningen. Om dat dan als jonge vrouw aan te snijden, in een provincie die wat conservatiever is dan de randstedelijke, getuigt van lef.”

Wie de award wint, maakt onderwijsminister Robert Dijkgraaf op 7 december bekend. De winnaars – in vier categorieën – winnen een volledig verzorgde zomercursus aan de University of California in Los Angeles. Assala: “Ik wil graag winnen, maar wat ik doe gebeurt uit intrinsieke motivatie. Deze nominatie is geen einddoel, maar een middel waarmee ik dingen kan bereiken. Iedere genomineerde kandidaat is ontzettend goed en gun ik het dan ook.”