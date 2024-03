Studenten en hun centen: ‘Ik probeer nooit meer dan tweehonderd euro op mijn lopende rekening te hebben’

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Om je een beeld te geven van hoe het er bij andere studenten financieel aan toe gaat, interviewt Punt Avansstudenten over hun (spaar)rekening. In deze aflevering is Annemiek*, eerstejaarsstudent Fysiotherapie in Breda aan het woord.

Bedrag op spaarrekening: €4261,-

Bedrag op lopende rekening: €126,-

Woonsituatie: thuis bij haar ouders

Dat is best een hoog bedrag op je spaarrekening, hoe heb je dat bij elkaar gespaard?

‘’Ik krijg bijdrages van opa en oma, als ik bijvoorbeeld jarig ben. Maar ik zet er ook vaak een deel van mijn loon op. Als ik te veel geld op mijn lopende rekening heb, zet ik het op mijn spaarrekening. Ik probeer niet aan het geld op mijn spaarrekening te komen. Het geld dat ik van mijn opa en oma krijg, is ook niet bedoeld voor nu. Dat is voor als ik later bijvoorbeeld een huis wil kopen.’’

Waarom wil je niet te veel op je lopende rekening hebben staan?

‘’Ik probeer nooit meer dan tweehonderd euro op mijn lopende rekening te hebben. Mijn ouders geven altijd als advies om er nooit te veel op te hebben staan. Stel dat mijn bankpas of telefoon wordt gestolen, kunnen ze alleen maar bij dat bedrag.’’

Met het geld op je spaarrekening zou je op kamers kunnen, waarom woon je nog thuis?

‘’Door mijn sport, heb ik ervoor gekozen om thuis te blijven wonen. Ik zit op atletiek, bij een vereniging dichtbij huis. Ik wil niet in Breda de sport oppakken. Ik wil dat graag in mijn huidige woonplaats blijven doen. Ik zou wel op kamers willen, maar het is gewoon te duur. Ik heb minder inkomsten dan dat ik zou moeten uitgeven per maand.’’

Geef je veel uit per maand?

‘’Ik schat dat ik per maand ongeveer tweehonderd euro uitgeef. Deze tweehonderd euro gaat naar dingen die ik leuk vind om te doen. Als mensen aan mij vragen of ik meega iets leuks doen, kan ik moeilijk nee zeggen, dat gebeurt vaak. Ik geef ook veel uit aan vakanties. Ik ga twee keer per jaar op vakantie met vrienden. Mijn vaste lasten zijn denk ik iets lager. Ik gok rond de honderdvijfenzeventig euro per maand.”

Wat zijn dingen waar je niet op bespaart?

‘’Als ik op vakantie ga bijvoorbeeld. Van de tweehonderd euro op mijn lopende rekening kan ik dat niet betalen. Daarvoor moet ik wel geld opnemen. Maar ik probeer het zo snel mogelijk weer aan te vullen. Dat lukt alleen niet altijd, omdat ik niet veel verdien. Ik zet dan een groter deel van mijn loon op mijn spaarrekening. Of het bedrag op mijn lopende rekening is voor een paar maanden honderd euro in plaats van tweehonderd.’’

Als we naar de bedragen kijken, ben je wel goed in sparen. Heb jij tips voor andere studenten?

“Als tip zou ik meegeven om te proberen van je spaarrekening af te blijven. Ook zou ik er elke maand een deel van je salaris op zetten. Ook al is dat maar een klein beetje, alle kleine beetjes helpen. Voor mij werkt dat goed.’’

*De volledige naam van de geïnterviewde is bij de redactie bekend.