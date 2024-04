Imainey maakt kans op titel Student van het Jaar 2024

Imainey van der Wijne

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2023 te worden. Een van hen is Imainey van der Wijne. De eerstejaarsstudent Biomedisch Laboratoriumonderzoek richtte een community op voor studenten met een Caribische achtergrond op Avans. ‘’Het geeft me plezier anderen comfortabeler te zien worden.’’

‘’Ik was mijn mail aan het bijwerken toen ik opeens las over mijn nominatie. Ik was heel blij, maar ook geschokt. Ik verwachtte het niet, dacht ‘no way’. Maar om op deze manier erkenning van anderen te krijgen, geeft een mooi gevoel’’, zegt Imainey blij.



Community

De eerstejaarsstudent Biomedisch Laboratoriumonderzoek in Breda richtte vorig jaar de Caribische community op. Dat deed ze omdat ze merkte dat veel studenten met een Caribische achtergrond niet altijd goed kunnen aarden op Avans. Dat lukte bij haarzelf ook niet, toen ze anderhalf jaar geleden van Aruba naar Nederland verhuisde.

‘’Ik had heimwee en kreeg te maken met een zware depressie. Ik was alleen en had niemand om mee te praten. Dat zorgde ervoor dat mijn studie niet goed verliep, ik moest mijn eerste jaar opnieuw doen. Ik stond op het punt terug te gaan naar Aruba’’, vertelt Imainey, die in 2015 haar alleenstaande moeder verloor bij een auto-ongeluk. ‘’Ouderlijke steun had ik vanaf dat moment niet meer. Iets om naar terug te keren op Aruba, waar ook niet zoveel toekomstperspectief is, had ik dus eigenlijk niet. Als ik terug zou keren, zou ik mezelf alleen maar teleurstellen. Dus koos ik om te blijven vechten in Nederland.’’



Meer bewustwording

Dat deed ze. Imainey richtte een community op, die momenteel uit zo’n vijftien leden bestaat. Regelmatig komen studenten samen om het over hun studie en hobby’s te hebben. Ook praten over de struggles die je kunt hebben als student uit bijvoorbeeld Curaçao of Aruba, zoals de taalbarrière. ‘’We verstaan wel Nederlands, maar door het accent van Nederlanders en het snelle praten begrijpen we het vaak niet. Daardoor worden we niet helemaal betrokken in gesprekken. Ook is het weer hier heel anders. Daar moet je aan wennen en dat kan moeilijk zijn. Ook omdat docenten zich niet altijd bewust zijn van onze situatie. Met onze community wil ik daar meer aandacht voor vragen’’, aldus Imainey, die aan het begin van komend collegejaar een evenement wil organiseren voor nieuwe studenten die net uit Caribische gebied naar Nederland zijn verhuisd. ‘’Die groep heeft het vaak het moeilijkst, ze hebben dan nog niemand hier. Met de community kunnen we er voor ze zijn en ze de mogelijkheid bieden om al meteen vrienden te maken.’’

De Avansstudent vervolgt: ‘’Ik zet me niet in voor de groep om er zelf iets uit te halen, ik verwacht er niets voor terug. Het geeft me gewoon plezier om andere studenten comfortabeler te zien worden op Avans.”



Vrienden

Sharon Vega Garcia, tweedejaarsstudent Biomedisch Laboratorium Onderzoek in Breda, nomineerde Imainey. Toen ze zelf van Curaçao naar Nederland verhuisde, had ze veel steun aan de genomineerde student die haar studiegenoot is. ‘’Veel Nederlandse studenten wisten niet wat ik allemaal had meegemaakt. De verhuizing, het andere weer: daar moest ik heel erg aan wennen. Toen kwam Imainey in beeld’’, vertelt ze. ‘’Met haar kon ik praten over gemeenschappelijke problemen en zo werden we vrienden.’’



De Avansstudent vindt het knap dat Imainey zich hard maakt voor een groep mensen waar volgens haar niet altijd oog voor is. ‘’Ik durf zoiets niet, spreken voor een groep mensen is niets voor mij. Maar zij doet het gewoon.’’



Interne wijsheid

Ook Carla Remesal van Merode, die Imainey kent omdat ze haar slb’er is, heeft louter goede woorden over voor de student. ‘’Ze overwon dingen en heeft een echt communitygevoel. Dat ze zich nu inzet voor medestudenten, zeker gezien het feit hoe ze op Avans binnenkwam, vervult me met trots’’, zegt de docent Microbiologie enthousiast. ‘’Ze is ook heel lief en zachtaardig, met een vorm van volwassenheid in zich door haar bagage. Een soort interne wijsheid. En je kan ontzettend met haar lachen.’’

Als Imainey de titel Student van het Jaar wint, vindt ze dat erg mooi. ‘’Dat zou voelen als een grote prestatie. Ik wil deze community, die klein begon, echt groter laten worden. Dat is nodig, want er is vraag naar”, aldus Imainey.