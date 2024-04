Minder ganzenoverlast bij Avans door drones, lasers en touwen

Dennis Drost verdrijft met een laser de ganzen op het terrein van Avans aan de Hogeschoollaan

Al een aantal jaar houden overlastgevende ganzen de gemoederen flink bezig bij Avans aan de Hogeschoollaan. Met een nieuw plan van aanpak verdrijft bedrijf Drowgoo, dat is ingehuurd door de hogeschool, de beesten op een diervriendelijke manier. De werkzaamheden startten begin maart en gaan door tot half mei.

Wegduikende medewerkers, studenten die aangevallen worden en om de ingang van de hogeschool te bereiken moet men zigzaggen om niet met de schoenen in de ganzenkak te staan. Dat laatste is onhandig en vies, maar vooral de agressie van de vogels zorgt voor onveilige situaties. Medewerkers en studenten werden aangevallen en een gans werd aangereden en moest worden opgehaald door de dierenambulance.



Vorig jaar rond deze tijd wilde Avans met drones de ganzenoverlast aanpakken, maar dat kon op het laatste moment niet doorgaan omdat de ganzen al eieren hadden gelegd. “We waren er echt te laat bij”, zei woordvoerder Claudia Vleeschhouwer vorig jaar in BN DeStem. Half juli, na het broedseizoen, waarin de ganzen extra agressief worden om hun nest te beschermen, en het uitvliegen van de ganzenkuikens, is een test uitgevoerd met drones. Die bleek succesvol, waarna begin maart 2024 Drowgoo aan de slag ging.

Diervriendelijk

Met drones, lasers en door middel van touwen die de waterkant begrenzen, verdrijft Dennis Drost, eigenaar van Drowgoo, de ganzen op een diervriendelijke manier. Begin maart begonnen Drost en een collega met hun werkzaamheden. Anderhalve maand lang, vijf en een halve dag in de week, gingen ze bij zonsopkomst aan de slag. Oscar van den Eijnden, contractmanager bij Diensteenheid ICT en Facilitaire dienst (DIF), huurde het bedrijf van Drost in. “’s Ochtends vroeg en ook in het weekend waren ze bezig. Sinds vorige week komen ze nog steeds met deze frequentie, maar minder lang. Dat doen ze als ‘onderhoud’, om de ganzen op hun plek te houden.”

Daarmee lijkt voorzichtig het gewenste effect te ontstaan. “Er zijn nog ganzen”, erkent Van den Eijnden. “Maar sinds we op deze manier werken met Drowgoo is de overlast minder. We krijgen nog maar enkele meldingen binnen over de ganzen.”

Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken Wijzig cookie-instellingen

HR-gebouw

“Ganzen zitten graag dicht bij gras, water en vrijheid en dat vinden ze hier op het terrein”, zegt Van den Eijnden. Tot 2020 dulden de ganzen en de bedrijvigheid bij Avans elkaar. Maar toen Avans het HR-gebouw aan de Claudius Prinsenlaan 128 in gebruik nam, kwamen de ganzen en medewerkers en studenten vaker met elkaar in aanraking. “Op het stuk van het HR-gebouw naar het hoofdgebouw is minder ruimte om met een boog om de ganzen heen te lopen. Zij kunnen daardoor agressief reageren en op je afkomen.”

Helemaal weggaan doen de beesten niet, “maar we proberen hun habitat op te schuiven”, aldus Van den Eijnden. “Zodat ze verderop gaan nestelen en daar hun eieren uitbroeden. Ze hoeven niet weg, maar we willen ze opschuiven naar een plek waar ze minder in aanraking komen met medewerkers en studenten. Bijvoorbeeld in de sloot aan de Claudius Prinsenlaan.”

Laserkasten

Drie jaar geleden deed Avans al eens een poging om de ganzenoverlast te verminderen met laserkasten. Deze stonden op het dak van het HQ-gebouw en boven de ingang, waar Open X zich nu bevindt. Dat werkte niet. “De stralen bewogen mee met de ganzen, maar stonden te hoog boven de grond. De kasten gaven niet het gewenste effect”, zegt Van den Eijnden. Toch is nu weer gekozen voor het gebruik van laserstralen. ”Nu wordt het laserlichtje vlak voor de gans gericht, waardoor je deze beter kunt weg begeleiden. Dat werkt wel.”

Een andere maatregel die de hogeschool treft in de ganzen-gate is het plaatsen van een pomp in de vijver die zorgt voor beweging in het water. “Het allerlaatste redmiddel is het dichtgooien van de vijver om het leefgebied onaantrekkelijk te maken voor de ganzen, maar dat is voor nu niet aan de orde.”