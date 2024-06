Studenten en hun centen: ‘Mijn geld is voor mijn studentenleven’

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Om je een beeld te geven van hoe het er bij andere studenten financieel aan toe gaat, interviewt Punt Avansstudenten over hun (spaar)rekening. In deze aflevering is Willem*, derdejaarsstudent Finance & Control in Breda aan het woord.

Bedrag op spaarrekening: €6250

Bedrag op lopende rekening: €52

Woonsituatie: Op kamers

Dat is een hoog bedrag op je spaarrekening. Hoe heb je dat bij elkaar gespaard?

‘’Ik heb studievertraging opgelopen, waardoor ik nu meer werk. Ik heb meer geld om te sparen en ben er nu ook beter in dan voorheen. Ik hou van leuke dingen doen, daarom vind ik het fijn om wat achter de hand te hebben.’’

Spaar je dan ook voor iets speciaals?

‘’Ik spaar voor vakanties en eventuele reparaties. Het is gewoon een extraatje. Ik wil geen dingen af moeten zeggen, omdat ik niet genoeg geld heb. Als ik iets wil doen, wil ik dat gelijk kunnen doen. Ik vind het onzin om tijdens je studententijd te gaan sparen voor de toekomst. Ik vind het juist leuk om nu student te zijn. Mijn geld is voor mijn studentenleven.’’

Wat zet je op je spaarrekening?

‘’Zodra ik mijn salaris heb, probeer ik zo’n groot mogelijk deel op mijn spaarrekening te zetten. Vaak is dat rond de zestig tot zeventig procent. Het ligt er maar net aan hoeveel ik van mijn spaarrekening heb gehaald de maand ervoor. Afgelopen maanden heb ik ongeveer 1300 euro uitgegeven, inclusief mijn huur. Ik heb daarom best veel van mijn spaarrekening af moeten halen, maar normaal valt dat wel mee. Ik hou altijd bij wat ik ervan afhaal. Ik voel me namelijk schuldig als ik iets van mijn rekening afhaal. Meestal kijk ik aan het einde van de maand hoeveel geld ik mis om rond te komen. Dat bedrag haal ik dan van mijn spaarrekening af.”

Leen je geld bij DUO?

‘’Ik heb een minor gevolgd in het buitenland. Daarvoor leende ik bij DUO, zodat ik niet tijdens mijn minor hoefde te werken. Nu leen ik niet meer, omdat ik veel werk. Ik weet niet hoe hoog mijn studieschuld is, maar ik maak me er geen zorgen over. Ik denk dat het niet heel hoog is en later verdien ik toch meer geld.’’

Je bent zo te horen dus redelijk goed in sparen. Heb je tips voor andere studenten?

‘’Als je dit aan mij had gevraagd voor mijn studievertraging, had ik niet zoveel geld op mijn rekening gehad. Toen was het echt de maand doorkomen, maar nu zet ik eigenlijk gewoon heel veel op mijn spaarrekening. Ook zorg ik ervoor dat ik net te weinig op mijn lopende rekening laat staan. Als ik er te veel op laat staan, geef ik het sneller uit. Doordat het bedrag op mijn lopende rekening niet heel hoog is, moet ik vaak eerst kleine bedragen opnemen. Zo stel ik een soort grens voor mezelf.’’

*De volledige naam van de geïnterviewde is bij de redactie bekend.