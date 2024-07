Avans+ wint kort geding over beslag op miljoenen

Het gebouw van Avans+ in Breda

Avans+ heeft vorige week het kort geding tegen Yomema gewonnen. Het bedrijf, waar Avans+ tot november vorig jaar mee samenwerkte, had beslag gelegd op miljoenen nadat de opleider had besloten om te stoppen met de opleiding Verpleegkunde voor studenten uit Indonesië.

Dat besluit had Avans+, de commerciële tak van Avans Hogeschool, genomen nadat actualiteitenprogramma EenVandaag eind oktober vorig jaar drie reportages uitzond over het opleidingstraject dat de Indonesische verpleegkundigen volgen bij Avans+. Volgens het programma zijn de studenten onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald. Avans+ en Yomema zijn in conflict sinds dat besluit om te stoppen met de opleiding voor Indonesische studenten eind november vorig jaar.

Het Waalwijkse bedrijf Yomema was het er niet mee eens dat dat zonder overleg gebeurde en stapte naar de rechter. Die stelde Yomema in het gelijk, waardoor het bedrijf beslag kon leggen op ruim 10 miljoen euro van Avans+. De zorgbemiddelaar stelde zelfs dat de totale schade van het stoppen van de opleiding voor hen rond de 50 miljoen euro ligt.

Geen goed onderwijs

In het kort geding eiste Avans+ dat het beslag werd opgeheven, omdat zonder die miljoenen geen goed onderwijs kan worden gegeven. Zo kunnen tegenvallers niet worden opgevangen en zijn significante investeringen in het onderwijs niet mogelijk. Bovendien meent Avans+ dat Yomema geen vordering op de opleider heeft en dat als daar wel sprake van zou zijn, het bedrag buiten proportioneel is.

De rechter heeft Avans+ nu in het gelijk gesteld, wat betekent dat het beslag op de miljoenen wordt opgeheven. Yomema is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Tijdens de uitspraak verwees de rechter naar de nog steeds ontbrekende rapportage van de Arbeidsinspectie. Die doet al geruime tijd onderzoek naar de misstanden rondom de Indonesische studenten.

