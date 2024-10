AI-gebruik op Avans is hoog: ‘Trots op onze studenten’  

Headerfoto gemaakt met AI.

De redactie van Punt onderzocht het gebruik van kunstmatige intelligentie onder honderd Avansstudenten in Breda en Den Bosch. Negen op de tien studenten gaven aan ooit Artificial Intelligence (AI) te hebben gebruikt. Driekwart van de ondervraagden heeft AI voor Avans gebruikt. Ferencz van Weert en Michele Fumarola, die betrokken zijn bij het AI-team van Avans, reageren positief op deze bevindingen. “Als ik dit hoor, ben ik trots op onze studenten”, zegt Van Weert.

Recentelijk kwam het CBS met een onderzoek naar buiten waarin stond dat bijna een kwart van de Nederlanders gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Het gebruik onder studenten van Avans, ligt aanzienlijk hoger. AI wordt vooral gebruikt voor verslagen, projecten en opdrachten (28%). Verder wordt een tool zoals Chat GPT gebruikt door de studenten om inspiratie op te doen. Een enkeling gebruikt het ook als hulpmiddel om beter te kunnen solliciteren.

Michele Fumarola, programmamanager Artificial Intelligence, leidt het AI-programma bij Avans fulltime. Hij merkte dat er veel vragen kwamen vanuit docenten toen AI in opmars was. Er zijn veel negatieve geluiden in berichtgeving rondom deze technologie, vaak gaat het over privacy, veiligheid en plagiaat. Fumarola focust zich op het positieve: “We moeten het gebruik van AI stimuleren en integreren in opleidingen, als onderwijsinstelling vraagt dat om een juist beleid. We zijn bezig met een visie omtrent AI voor Avans en die wordt binnenkort gepubliceerd.” Ferencz van Weert, communicatieadviseur van het AI-programma vult aan: “In het onderwijs is het sentiment rondom kunstmatige intelligentie vaak negatief, bij Avans willen we dat juist anders doen. Wij willen studenten goed opleiden en AI is daar onderdeel van.” In de enquête van Punt werd aan de honderd studenten gevraagd hoe zij denken dat docenten over het gebruik van AI denken. 52% denkt dat docenten hier meestal neutraal naar kijken, 30% vindt dat docenten meestal positief omtrent AI zijn en 18% beantwoordde deze vraag met ‘meestal negatief’.

Omdat steeds meer bedrijven vragen om mensen met kennis over AI, vinden Fumarola en Van Weert het meenemen van AI in het onderwijs ontzettend waardevol. “De eerste succesverhalen zijn er al. Afgestudeerde studenten die de minor AI-translator hebben gevolgd, passen hun kennis die ze daar hebben opgedaan nu toe in de verzekeringswereld en verpleegkunde. Met de master Responsible AI Innovation (die in 2025 van start gaan) bereiden we tevens studenten voor op de verdieping die bedrijven nodig hebben.”

De Algemene Onderwijsbond pleit voor landelijke richtlijnen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie in de klas en richt zich vooral op de risico’s. Volgens Fumarola is dat nu lastig. “De grootste uitdaging rondom AI is de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. Het maken van algemene regelgeving is niet per se slecht, maar het is nog te vroeg”, vindt de AI-programmamanager.

Fraude

Het AI-team erkent dat het gebruik van kunstmatige intelligentie risico’s met zich meebrengt. Studenten kunnen AI als middel gebruiken om fraude te plegen en dat is lastig te controleren. “We moeten vaker mondelinge toetsing inzetten als we twijfelen aan de echtheid van werk van studenten. We pleiten ervoor om geen tools te gebruiken om te controleren of iets met AI is gemaakt. Er zijn namelijk rechtszaken ontstaan van studenten die onterecht beschuldigd worden van fraude. Dan zijn er ook weer tools die AI-geproduceerde teksten persoonlijk kunnen maken waarin bewust menselijke fouten worden gemaakt. Dus het is niet te controleren”, aldus Fumarola. Van Weert denkt ook dat de standaarden omhoog moeten. “We moeten ervan uitgaan dat iedereen AI gebruikt, het is een maatschappelijke tendens waar nieuwe standaarden de basis zullen worden. Op deze manier brengt het de maatschappij verder en kunnen we sneller doorontwikkelen.”

AI Hackathon

Om studenten te enthousiasmeren om AI te oplossingsgericht te gebruiken, organiseert Avans speciale evenementen. Waaronder een ‘hackathon’. In één dag gaan studenten in teams aan de slag om een maatschappelijk vraagstuk op te lossen met kunstmatige intelligentie. Het is de bedoeling om de wereld een stukje beter te maken met AI. Er worden inspirerende sessies aangeboden om de creativiteit te prikkelen. Het vindt plaats in Den Bosch, iedere student of medewerker kan hieraan meedoen.