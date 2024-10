Cobex: student wil net als studiegenoten vrijstelling voor stage

Illustratie: Daan van Bommel

Een student wil een vrijstelling voor zijn derdejaarsstage en hij heeft er vertrouwen in dat hij die krijgt. Jaargenoten die net als hij een mbo-achtergrond hebben en ook een verzoek tot vrijstelling indienden, kregen die namelijk ook. Het verzoek van de student wordt echter afgewezen en daar is hij het niet mee eens. Hij gaat daarom in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex).



Studenten die van het mbo komen, krijgen op de betreffende opleiding vaak een vrijstelling voor hun stage in het derde jaar. Die krijgen ze na aanleveren van bepaalde stukken van hun vorige opleiding. Tot begin vorig jaar. “Toen kwam er voortschrijdend inzicht. Stages op het mbo zijn lang niet altijd van voldoende niveau. De kwaliteit van de opleiding kwam in het geding, we waren te makkelijk met het geven van vrijstellingen. Dus scherpten we de regels aan”, zegt de voorzitter van de examencommissie tijdens de online zitting.

Nieuwe regels

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar, dus midden in het schooljaar, wijzigt de opleiding de regels. Daardoor wordt het verzoek tot vrijstelling van de student, die dat later in het collegejaar indient dan zijn studiegenoten uit hetzelfde cohort, afgewezen. Terwijl zijn studiegenoten die het voor de jaarwisseling indienden, wel succes hebben. “Voor de student pakt dat nadelig uit”, geeft de voorzitter van de examencommissie toe. Hij zegt ook niet te weten of en hoe de opleiding de verandering naar studenten heeft gecommuniceerd. De Cobex-voorzitter: “Dan had Avans zijn ding gedaan. Nu is er iets niet goed gegaan en komt het voor de rekening van de student.”

Lezen over wat Cobex precies doet en wat de rol van student-leden is? Klik dan hier.



‘Gelijke monniken, gelijke kappen‘

De voorzitter vervolgt: “Avans zegt: we hebben het verkeerd ingeschat en gaan die fout nu ten koste van de student herstellen. Als die in hetzelfde cohort valt, kun je toch zeggen: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’? Voor de student is dit extreem onredelijk en wrang.”



De voorzitter van de examencommissie zegt dat hij het vervelend vindt hoe deze situatie voor de student uitpakt. Maar hij vindt ook dat er uiteindelijk een diploma moet worden uitgegeven dat “ergens voor staat”. Dat kan volgens hem niet als er zomaar vrijstellingen worden uitgegeven. Hij wijst daarnaast op het belang van een derdejaarsstage. “Dat is een soort afstuderen-light. Je leert er een hoop en het is prettig als je dat in je derde jaar al hebt doorlopen.”



Of een stage al dan niet passend zou zijn voor de student, die zelf weifelend reageert op de vraag of een stage goed voor hem zou zijn, is volgens de Cobex-voorzitter niet echt de vraag tijdens de zitting. Volgens haar wekte Avans namelijk de indruk dat studenten die een verzoek tot vrijstelling indienden, zoals de student deed, dat krijgen. “En hij krijgt dat niet. Ik snap dat je studenten niet zomaar een diploma wilt geven, maar daar gaat het hier niet over. Hij mocht erop vertrouwen een vrijstelling te krijgen”, zegt ze. “Het gaat om bepaalde beginselen. Avans heeft een grote verantwoordelijkheid en komt goed voor studenten op, maar deze student dacht een vrijstelling in the pocket te hebben.”



De student, die weinig aan het woord komt tijdens de zitting, wil dat hij net als zijn studiegenoten wel een vrijstelling krijgt. Het beroep van de student wordt door het Cobex gegrond verklaard. Dat betekent dat de examencommissie opnieuw moet kijken naar het besluit om de student geen vrijstelling te geven.