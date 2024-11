Zeker 50 Avansstudenten in door noodweer getroffen gebied Spanje

Afbeelding ter illustratie, geen beeld van de Spaanse overstromingen. Foto via: Hermann Traub, Pixabay

Er zitten zeker vijftig Avansstudenten in de Spaanse gebieden die dinsdag door noodweer zijn getroffen. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de hogeschool heeft nog niet met iedereen contact weten te leggen.

Het gaat om studenten die in de omgeving van Valencia, Murcia en Malaga zitten. Dat gebied in het zuidoosten werd getroffen door zware overstromingen, met op het moment van publiceren al meer dan 95 doden tot gevolg.



”Het was even paniek in de tent, maar we zijn bezig om contact te leggen met de studenten. Het is prioriteit nummer één”, vertelt Patricia Gijzen van International Office. Met haar collega’s heeft ze iedere student via de mail benaderd, met het verzoek om binnen 24 uur te reageren. ”Tot op heden heb ik alleen maar goede berichten terug gehoord. Dat ze niets mankeren en oké zijn, of dat het iets verder van ze vandaan gebeurde. Maar we horen wel dat het een schokkende gebeurtenis voor ze is.”

Als studenten niet binnen 24 uur reageren, worden ze gebeld. De academies van de betreffende studenten zijn inmiddels ook op de hoogte gesteld. ”Wij moeten uit Osiris putten voor telefoonnummers, maar dat houden studenten niet altijd goed bij. Academies hebben vaak andere mobiele nummers, dus trekken we samen op. Tot we alle studenten gesproken hebben”, zegt Gijzen.

Grote schaal

Het gebeurt wel vaker dat er Avansstudenten in landen zijn waar calamiteiten plaatsvinden. Zo waren een paar studenten in 2022 aanwezig bij een Halloweenfeest in Zuid-Korea waar door verdrukking mensen omkwamen. Ook maakte een student in 2017 een aardbeving mee in Mexico. ”Maar dan gaat het om kleine aantallen. Spanje is populair onder onze studenten”, vertelt de Avansmedewerker, die benadrukt dat Avans goede protocollen heeft voor dit soort gevallen. ”We weten wat we moeten doen.”