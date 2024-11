Avansdocent en -student vanuit getroffen Valencia: ‘Gelukkig heb ik een volle vriezer en kan ik een tijd vooruit’

Lege schappen in de supermarkten in Valencia

Docent Michiel Michels vloog begin deze week naar Spanje. Hij zou een gastles geven op de Universiteit van Valencia en ging daar op stagebezoek bij student Zoë van Zonsbeek. Echter werd het gebied getroffen door noodweer.

“Ik verblijf in het centrum van Valencia, waar geen overstromingen waren”, vertelt Michiel Michels, docent bij de opleiding Chemie. “Ik drink nu op het terras koffie, maar ook in hartje centrum merk je veel van de ravage die zich afspeelt in het zuiden. Om de haverklap rijden hier brandweerwagens en politieauto’s. Ook zag ik net een hele rij graafmachines rijden.”

Dinsdagnacht werd het zuiden van Valencia getroffen door ernstig noodweer. Zware regen- en hagelbuien veroorzaakten overstromingen. Wegen zijn onbegaanbaar, gebouwen stortten in en het dodental is inmiddels opgelopen tot 158. Ongeveer 150.000 mensen zitten nog zonder elektriciteit. Er bevinden zich zeker vijftig Avansstudenten in de Spaanse getroffen gebieden.

Zoë van Zonsbeek

Onwerkelijk

Docent Michels is niet alleen in Spanje voor het geven van een gastcollege maar ook om op stagebezoek te gaan bij student Zoë van Zonsbeek. Zij loopt stage bij de Universiteit van Valencia. De student Chemie zit naar eigen zeggen sinds dinsdag in een onwerklijke situatie, maar maakt het goed. “Dinsdagmiddag werd de universiteit ontruimd en moest iedereen naar huis toe. In de avond ontvingen we een overheidsmelding dat je binnen moest blijven. Ik woon samen met een aantal huisgenoten en we merkten niets meer dan hevige wind.”

De volgende dag kwam Zoë erachter wat voor enorme ramp zich had afgespeeld op zo’n vijftien minuten van haar huis. “Het thuisfront maakte zich zorgen en zocht contact. Toen besefte ik pas echt hoe heftig het was. Gelukkig woon ik in Burjassot, dat is een stuk van het getroffen noodgebied vandaan.”

Hoewel de student zich dus niet in een onveilig gebied bevindt, merkt ze net als docent Michels een hoop van de gevolgen. Zo zijn de supermarkten leeg, haar universiteit gesloten en ving ze een vriend van haar huisgenoot op omdat hij thuis geen elektriciteit had. “Gelukkig kook ik altijd voor meerdere dagen, dus heb ik nog een volle vriezer en kan ik de komende dagen vooruit. Mijn huisgenoten hebben een filter om water te zuiveren, zodat we wel drinkwater hebben. Dat is namelijk op in de supermarkt.”

Lege supermarkten, foto door Zoë van Zonsbeek

Puin in zee

Toen het stagebezoek van Michels aan Zoë niet doorging, besloot hij een fiets te huren omdat metro’s en trams niet rijden.“Ik ben zeventien kilometer gaan fietsen langs de kust. Daar zag je in de golven meegesleurde troep, zoals landbouwafval, flespompoenen, balken, stoelen en plastic kratjes. Het is niet alleen in het getroffen gebied een puinzooi maar ook daarbuiten. Het gaat heel lang duren voordat het opgeruimd is.”

Files

Zaterdag vliegt hij weer terug naar Nederland. De vraag is alleen of hij op het vliegveld kan komen. “Met het openbaar vervoer reizen gaat niet, dus hoop ik een taxi te kunnen nemen. Op televisie zag ik op de snelweg hele lange files staan. Wie weet zal ik moeten lopen naar het vliegveld. Er was een interview met taxichauffeurs te zien die al drie dagen vaststaan zonder eten. Dan is mijn probleem maar klein.”