Dit draagt Avans: ‘Het zijn een soort sponzen aan je voeten’

Er studeren meer dan dertigduizend studenten op Avans en iedereen is anders. Dat geldt ook voor de garderobes. In de rubriek ‘Wat draagt Avans’ gaat Punt verschillende locaties af om te kijken wat studenten dragen en waarom.

Wie: eerstejaarsstudent Lynn van Dongen

Studeert: Elektrotechniek

Waar: Lovensdijkstraat, Breda

Wat heb je allemaal aan?

“Dit is de trui van mijn vriend, haha. Twee dagen nadat hij hem had gekocht, had ik hem al meegenomen. Daaronder heb ik een paarse cargo broek aan. Deze komt wel van de mannensectie, maar die broeken hebben gewoon lekkere diepe zakken. Tot slot komen we dan bij mijn Jordans aan.”

Je schoenen hebben veel felle kleurtjes. Houd je van de kleurrijke outfits?

“Bij schoenen meestal wel, maar bij broeken niet echt. Deze broek is een beetje een uitzondering, want dit is de enige felle broek die ik heb. Meestal draag ik wel cargo broeken, maar dan in de kleur kaki.”

Lynn van Dongen

Waar komt je kleding vandaan?

“De trui is dus van mijn vriend, de broek is van Shein en de schoenen komen van een winkel in de stad, waar ze allerlei speciale Jordans verkopen. Koru Lifestyle heet het, althans dat denk ik.”

Hoe zou je je eigen kledingstijl omschrijven?

“Hmm, ik denk een beetje als streetstyle. Zoals ik er vandaag bij zit, zit ik er eigenlijk altijd wel bij. Is het geen trui, dan wel een oversized T-shirt. Rokjes en jurkjes draag ik niet echt. Daar zul je mij alleen in de zomer op vakantie in zien.”

Is dit al lang je kledingstijl?

“Ik denk al wel anderhalf jaar ongeveer. Daarvoor droeg ik voornamelijk skinny jeans… Nu doe ik die nooit meer aan. Ik draag voornamelijk kleding die oversized valt. Ik heb ook wel een aantal crop tops, maar die doe ik alleen in de zomer aan.”

Als je een kledingstuk zou laten verdwijnen, wat zou dat dan zijn?

“Ik zie heel veel mensen met van die Uggs lopen (schudt ‘nee’ met haar hoofd), ik snap dat gewoon niet zo goed. Het is winter, dan gaat het sneeuwen en regenen. Vervolgens trek je niet-waterdichte schoenen aan. Het lijken net sponzen die je aan hebt.”