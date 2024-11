Extra toetsgelegenheid voor studenten die gaan protesteren tegen onderwijsbezuinigingen

Foto via: Landelijke Studentenvakbond

Avansstudenten die maandag op het Malieveld gaan protesteren tegen de aangekondigde onderwijsbezuinigingen maar dan een toets hebben, hebben recht op een extra herkansing. Studenten krijgen die nadat ze gebruik hebben gemaakt van de reguliere herkansing. Dat laat het College van Bestuur weten.

Docenten en medewerkers die de demonstratie willen bijwonen, worden gevraagd dit te doen in hun eigen tijd, en alleen als ze onderling vervanging hebben geregeld. De uren worden gecompenseerd als tijd voor tijd. Medewerkers werken op een ander moment of nemen verlof op om hun ingezette uren voor het bijwonen van de demonstratie te compenseren.



Verzette actie

De demonstratie is een initiatief van de de Algemene Onderwijsbond en staat in het teken van actievoeren tegen de bezuinigingsplannen op het hoger onderwijs. Die actie stond eigenlijk op 14 november gepland, maar werd toen door de burgemeester van Utrecht verboden uit vrees voor pro-Palestijnse acties. Toch kwamen er toen een paar duizend actievoerders naar de stad. De actie van de Algemene Onderwijsbond werd toen verzet naar 25 november.

”Het College van Bestuur van Avans respecteert ook deze oproep”, is te lezen in het bericht op Teams. Toen in oktober opgeroepen werd te demonstreren tegen onderwijsbezuinigingen, zei het College van Bestuur het ”signaal te onderschrijven” en kwam het met eenzelfde soort bericht. ”Studenten die deel willen nemen aan deze demonstratie, krijgen hiervoor de ruimte”, zei bestuursvoorzitter Marjan Hammersma.

De actie begint maandag om 13:00 uur.