Filmidee over hiv bekroond met Animation Talent Award 2024

Eddy Wu die op het podium zijn prijs in ontvangst neemt.

Eddy Wu is met zijn filmidee over hiv de winnaar van Keep an Eye Animation Talent Award 2024. Afgelopen vrijdagmiddag was de uitreiking in de toonzaal van Willem Twee. Acht oud-studenten van de Avans masteropleiding Animation pitchten die dag hun animatie-idee aan de jury. De winnaar ontving zesduizend euro om zijn film te maken.

Voor de 25-jarige Eddy Wu uit Taiwan kwam zijn winst als een enorme shock. “Toen de jury mijn naam noemde, was ik in shock. Het overviel me en ik zag het totaal niet aankomen. Zoals je merkte kwam ik op het podium ook niet meer uit mijn woorden. Ik ben enorm dankbaar dat ik mijn film nu kan verwezenlijken.” Met de animatiefilm wil de alumnus meer kennis en perspectieven bieden over het leven met hiv. Daarmee wil hij mensen verbinden die in eerste instantie niks met elkaar gemeen hebben. Daarnaast heeft het verwezenlijken van deze film ook nog een persoonlijke betekenis.

Het moment dat Eddy Wu hoort dat hij heeft gewonnen.

Perspectieven en humaniseren hiv

“Ik heb een aantal jaar geleden als vrijwilliger gewerkt in hiv-klinieken. Gedurende mijn leven heb ik altijd gevreesd voor deze ziekte, want ik ben zelf namelijk gay. Daar wilde ik verandering inbrengen; leven met die angst was geen optie.” Hiv is een soa die voornamelijk voorkomt bij mannen die seks hebben met mannen. Wu wilde de ziekte beter begrijpen en erachter komen wat er zo eng aan was. De klinieken waar hij vrijwilligerswerk deed hebben hem verschillende inzichten geboden. “Daar heb ik veel mensen met de soa ontmoet en gesproken. Deze gesprekken hebben mijn visie compleet veranderd. Hiv is een onderdeel van je leven, maar tekent je niet als persoon. Dat wil ik nu delen met de wereld.” Met zijn productie hoopt hij een brug te zijn, waarmee hij de onwetendheid over hiv kan verkleinen en er een menselijke kant aan kan geven.

Besteding prijzengeld

Naast een award en een bosje bloemen, ontving de alumnus een bedrag van zesduizend euro. Het prijzengeld gaat Wu niet alleen besteden aan de animatiefilm. “Ik wil workshops of kleine bijeenkomsten organiseren waar mensen met én zonder hiv in gesprek kunnen gaan over het onderwerp.” Daarnaast wil hij met het overige geld samenwerkingen met andere makers aangaan, om de kwaliteit en publiciteit van zijn film te vergroten.

De Keep an Eye Animation Talent Award is een aanmoedigingsprijs voor animatietalent dat onlangs is afgestudeerd aan de éénjarige masteropleiding Animation van het Master Institute of Visual Cultures – St. Joost School of Art & Design. Vorig jaar won Cheyenne Goudswaard, die ook bij de uitreiking aanwezig was om te vertellen welke stappen zij het afgelopen jaar heeft gezet.

Appels met peren vergelijken

Alle oud-studenten van de master kregen tien minuten de tijd om hun filmidee te pitchen. Voor de jury, bestaande uit professionals uit het werkveld, was het geen makkelijke keuze. “Omdat het zulke verschillende projecten zijn, was het een erg lastige beslissing. Daarom was het geen keuze op basis van kwaliteiten, maar keken we naar het meest complete verhaal,” vertelt filmmaker Nienke Deutz. “Het was echt appels met peren vergelijken. De ideeën zijn qua stijl, positie en toon zo verschillend, wat het moeilijk maakte om één winnaar te kiezen”, voegt Robert-Jonathan Koeyers, animator en filmmaker, er nog aan toe. Zo varieerden de ideeën van een animatiedocumentaire over klimaatverandering tot aan een commerciële cartoonserie.

Het idee van de Taiwanese oud-student vinkte volgens de vakjury alle boxen aan. “We hadden het idee dat dit project als film goed staat, een plek in de wereld inneemt en een persoonlijke connectie heeft met de maker. Voor ons gevoel kwam alles mooi samen.” Alumnus Kayne Mosch kreeg nog een extra compliment. De jury stond versteld van zijn ‘pitch skills’ en de manier waarop hij zijn presentatie had vormgegeven.