Openbaar Ministerie: criminelen regelen vals diploma voor zorgmedewerkers

Foto: Angeline Swinkels. Foto ter illustratie.

Minister Bruins en het Openbaar Ministerie waarschuwen voor malafide zorgaanbieders die hun medewerkers via valse ervaringscertificaten (evc’s) aan een mbo-diploma helpen. Hogescholen zijn waakzaam: soms bieden de diploma’s toegang tot het hbo.

Deze persoon heeft genoeg ervaring om een deel van de opleiding over te slaan. Dat is in feite wat een ‘ervaringscertificaat’ (evc) betekent. Het helpt mensen om sneller een diploma te behalen. Maar hier kun je makkelijk mee frauderen en dat hebben criminelen ontdekt. Het is inmiddels een probleem in de zorg.

De fraude met evc’s en mbo-zorgdiploma’s neemt hand over hand toe, schrijven de ministers Eppo Bruins (OCW) en Fleur Agema (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze roepen mbo-instellingen op om alleen nog ervaringscertificaten te accepteren van bureaus die ze al langer kennen en waarmee ze goede afspraken hebben.

Begin dit jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een brandbrief van een groep anonieme zorgmedewerkers. Die waarschuwden dat er in hun omgeving gefraudeerd werd met evc’s en diploma’s. In juni vroeg het vorige kabinet de mbo-instellingen om te goed te controleren of de ervaringscertificaten voldoende onderbouwd waren, en anders geen vrijstellingen of diploma’s toe te kennen.

Nieuwkomers

Vorige week meldde de inspectie aan het Openbaar Ministerie dat het aantal commerciële evc-aanbieders in drie jaar tijd is gegroeid van 19 naar 54. Een groot deel van de nieuwe bureaus richt zich uitsluitend op de zorgsector en dan specifiek op de ‘risicofuncties’ begeleiding en jeugdhulpverlener.

Bovendien signaleert de inspectie dat sommige ‘gerenommeerde’ evc-bureaus die al lange tijd bestaan worden overgenomen door nieuwkomers. Ook het aantal toegekende ervaringscertificaten stijgt flink.

Drugscriminelen

De inspectie heeft de nieuwe evc-bureaus onder de loep genomen. Ze maken deel uit van “complexe holdingstructuren met daarin ook zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus” van wie een deel “banden heeft met het criminele milieu”.

Het Openbaar Ministerie onderschrijft dat. “De politie ziet dat criminelen die zich bezighouden met internationale verdovende middelenhandel, geweld en plofkraken, ook op grote schaal actief zijn in de zorg. Velen hebben zich met een zorgbureau ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.” Volgens “een voorzichtige schatting” heeft één onderzocht bureau 800 tot 1.200 valse evc’s opgesteld.

Minister Bruins noemt het zorgelijk dat de vrijstellingsfraude toeneemt en vindt het onaanvaardbaar dat er ongekwalificeerde mensen in de zorg werken. “Daarom vraag ik mbo-instellingen zeer terughoudend en zorgvuldig om te gaan met vrijstellingen voor bepaalde mbo-zorgopleidingen.”

Hbo

Hogescholen kunnen te maken krijgen met doorstromers die op basis van valse evc’s hun mbo-diploma hebben behaald. De Vereniging Hogescholen heeft nog geen signalen dat dit speelt, maar zegt dat de zorgopleidingen waakzaam zijn.

In het hbo speelt het probleem met evc’s voor zover bekend niet. Bron, de nieuwssite van hogeschool Fontys, vroeg een directeur van de zorgopleidingen ernaar. Daar werken ze niet met evc’s die door externe bureaus worden verstrekt, was het antwoord.

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie schreef enkele kritisch rapporten, maar was vanaf 2010 niet meer verantwoordelijk voor het toezicht op de evc-bureaus. Dat is nu de taak van het Nationaal Kenniscentrum EVC, dat op advies van certificeringsbureaus Testudo en Hobéon besluit of een bureau erkend wordt of zijn erkenning verliest.