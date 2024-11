Vlak voor protest 56 duizend handtekeningen tegen ‘sloop’ hoger onderwijs

Fot via LSVb

In de aanloop naar de grote demonstratie van maandag tegen de bezuinigingen op hoger onderwijs en onderzoek gaat er een petitie rond. Daar staan inmiddels 56.800 handtekeningen onder.

In Utrecht ging het grote protest tegen de bezuinigingen vorige week op het allerlaatste moment niet door, al gingen er toch studenten de straat op en waren de sprekers welkom in de Tweede Kamer.

Maar er is een nieuwe datum geprikt: maandagmiddag 25 november op het Malieveld in Den Haag. Via sociale media, WhatsAppgroepen en mailings roepen alle organisaties en actiegroepen hun leden en sympathisanten op om te komen.

Op een podium zullen vertegenwoordigers van vakbonden, actiegroepen en instellingen de menigte toespreken. Er komt ook een artiest optreden: Benjamin Fro. Het precieze programma wordt nog gemaakt.

Begroting

Het protest komt net op tijd, want die week debatteert de Tweede Kamer over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat dan over plannen als de langstudeerboete (of een nog onbekend alternatief) en de kortingen van honderden miljoenen op het budget van vooral de universiteiten.

Er leven hier en daar wel zorgen of het verplaatsen van het protest gevolgen heeft voor de opkomst. Misschien hebben mensen juist meer motivatie om te gaan, uit verontwaardiging over het Utrechtse ‘verbod’. Aan de andere kant moeten allerlei docenten, onderzoekers en studenten voor de tweede keer in korte tijd hun dag vrijmaken: gaan ze dat doen?

Protestbeweging WOinActie snapt het probleem wel. “Plichtsgetrouw als ze zijn, hebben velen er moeite mee om nogmaals colleges af te zeggen of andere zaken te verschuiven”, staat in een bericht. “Wij vragen universiteitsbestuurders hun bijdrage te leveren door het de medewerkers mogelijk te maken te protesteren en de universiteiten te sluiten voor alle reguliere werkzaamheden.”

De deuren gaan misschien niet dicht, maar universiteitsbestuurders moedigen hun medewerkers wel aan om te gaan. Bij Universiteit Twente bijvoorbeeld hoeven ze voor de demonstratie geen vrije dag op te nemen en hebben studenten maandag geen aanwezigheidsplicht.

Petitie

Na de demonstratie is het nog niet voorbij. Een dag later, op dinsdag, overhandigen vakbonden, studentenorganisaties en actiegroepen hun petitie tegen de bezuinigingen aan een afvaardiging van de Tweede Kamer. De petitie waarschuwt dat de bezuinigingen de bestaande financiële tekorten erger maken, “met als gevolg meer overwerk, slechte arbeidsomstandigheden, versoberd onderwijs, arbeidsongeschiktheid en het vertrek van medewerkers”.

In de coalitie lopen de spanningen inmiddels hoog op, maar niet – of nog niet – vanwege de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Er komt kritiek op van studenten en onderwijsinstellingen, maar ook van het bedrijfsleven. Alle kritiek legde de coalitie tot nog toe naast zich neer. Je moet soms pijnlijke keuzes maken, is steeds het antwoord.

De PVV is zelfs ronduit blij met de bezuinigingen. Gisteren in de Eerste Kamer hekelde senator Gom van Strien de managementlagen aan de universiteiten, die volgens hem geld verspillen. Zelf is hij overigens in een juridisch gevecht verwikkeld vanwege dubieuze financiële transacties toen hij bestuurder was van een dochteronderneming van de Universiteit Utrecht.