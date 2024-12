Avans+ treft schikking met studenten verpleegkunde uit Indonesië

Het gebouw van Avans+ in Breda

Veertien Indonesische verpleegkundigen krijgen samen 100 duizend euro van Avans+, de commerciële tak van hogeschool Avans. Ze hadden een verhuisvergoeding moeten krijgen.

“Wij wachten de uitspraak van de rechter in vertrouwen af”, schreef Avans+ nog in een reactie op de rechtszaak die vijftien Indonesische oud-studenten hadden aangespannen over een nooit uitbetaalde verhuisvergoeding.

Veertien van deze internationale studenten krijgen na een schikking alsnog geld, meldt de NOS. De vijftiende valt erbuiten, want die had een ander contract ondertekend, zonder de belofte van een verhuisvergoeding.

Uitgebuit

Tientallen Indonesische verpleegkundigen werden door Avans+ samen met een zakenpartner naar Nederland gehaald voor een baan en een opleiding, maar de studenten voelden zich uitgebuit. Ze moesten meer werken dan afgesproken en verdienden minder dan beloofd, schreef Nu.nl. Een toegezegde verhuisvergoeding van 7.750 euro werd niet uitbetaald, meldde EenVandaag.

Om dat laatste draaide deze rechtszaak. Avans+ was zich van geen kwaad bewust. Een aantal afspraken is gewoon “op een andere manier ingevuld”, staat in de reactie. Vooraf werd bijvoorbeeld een verhuiskostenvergoeding toegezegd, “terwijl in de uiteindelijke situatie alle verhuiskosten voor hen werden betaald”.

Rechtszaken

Niet iedereen is ervan overtuigd dat alles volgens het boekje ging. Avans+ en de zakenpartner zijn ook onderling in rechtszaken verwikkeld en geven elkaar de schuld van dingen die misgelopen zijn.

De opleiding moest vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Er is een overschot aan verpleegkundigen in Indonesië en een tekort daaraan in Nederland. Haal ze dan maar hierheen, was het idee.

Een commissie die hierover gaat, vindt dat Avans+ de gedragscode rondom internationale studenten heeft geschonden. Het gevolg: twee jaar lang mag de instelling geen studenten van buiten Europa werven. Het traject voor de Indonesische studenten wordt inmiddels afgebouwd.