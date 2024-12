Coalitie houdt langstudeerboete tot het laatst overeind

Foto: Tweede Kamer



‘Schrap de langstudeerboete’. De vier regeringspartijen hebben dinsdagmiddag een motie van die strekking verworpen, ook al lijkt het plan binnenkort in de prullenmand te verdwijnen.

Het was een bondige motie van Kamerlid Doğukan Ergin (Denk). Hij verzocht de regering de langstudeerboete te schrappen. Onderwijsminister Eppo Bruins (NSC) had de motie vorige week ontraden.

Ergin wilde kennelijk weten hoe de vlag erbij hangt. Vrijwel de hele oppositie stemde vóór zijn motie, behalve JA21, dat samen met CDA, ChristenUnie en SGP aan het onderhandelen is over het afzwakken van de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek. De vier coalitiepartijen (PVV, VVD, NSC en BBB) wilden kennelijk nog geen gebaar maken.

Moeizaam

Er ligt nog altijd geen compromis over de onderwijsbegroting. Het kabinet wil ruim twee miljard euro bezuinigen op onderwijs en onderzoek. Maar de oppositie vindt dat te fors en dreigt de begroting in de Eerste Kamer te verwerpen.

De acht onderhandelende partijen (D66 haakte vorige week af) zouden het in grote lijnen eens zijn over het schrappen van 700 miljoen euro aan bezuinigingen, maar dat moet volgens de coalitie voor een deel uit de onderwijsbegroting komen. Dan blijft het dus een onderwijsbezuiniging, en daar neemt de oppositie geen genoegen mee. Woensdag worden de onderhandelingen hervat en donderdagmiddag wordt er gestemd over de OCW-begroting.

Eén ding lijkt zeker: de langstudeerboete komt er niet. Hij is niet populair en brengt voorlopig weinig geld op. De invoering komt later dan het kabinet had gehoopt.