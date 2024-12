Hospita moet student uit huis kunnen zetten bij verkoop eigen woning

Wie een student in huis neemt moet die bij verkoop van een woning ook weer de deur kunnen wijzen. Dat wil minister Keijzer wettelijk mogelijk maken. Ook op andere punten kan de overheid hospitaverhuur aantrekkelijker maken, denkt ze.

Woonminister Mona Keijzer wil de comeback van de hospita aanmoedigen met een wetswijziging: bewoners die hun huis verkopen, moeten het huurcontract met een student kunnen ontbinden. Daarbij wil ze een “redelijke opzegtermijn” hanteren.

Met zo’n wetswijziging zou Keijzer een belangrijke barrière voor hospitaverhuur wegnemen. Huiseigenaren krijgen er nu namelijk vaak geen toestemming voor van hun hypotheekverstrekker. Geldschieters zijn bang dat een kamerbewoner er ook na de verkoop van een huis gewoon in blijft wonen. Dat maakt een woning moeilijker te verkopen.

Keijzer wil binnenkort een eerste versie aan het publiek voorleggen. Dat schrijft ze in antwoord op vragen van Tweede Kamerfractie NSC.

Toestemming

Vanwege de hoge kamernood wil de overheid de komende jaren zestigduizend studentenwoningen realiseren. Deels door ze te bouwen, maar ook door het bestaande aanbod beter te benutten, onder meer door hospitaverhuur. Op basis van eerder onderzoek denkt Keijzer nu dat zo’n honderdduizend huishoudens misschien wel willen en kunnen helpen met het verhuren van een kamer in hun huis.

Maar behalve hypotheekverstrekkers doen ook sommige woningcorporaties moeilijk. De minister heeft met twaalf van die corporaties afgesproken dat ze gaan experimenteren met het toestaan van onderhuur voor studenten. Uiteindelijk moet die toestemming standaard worden.

Bijstand

En voor mensen in de bijstand is het weinig aantrekkelijk om iemand in huis te nemen: wat ze aan de ene kant met de kamerverhuur verdienen, gaat aan de andere kant van hun uitkering af.

NSC wilde weten of de minister deze mensen gaat helpen. Kan er een vrijstelling komen voor deze huurinkomsten, zodat de bijstand niet of minder daalt? Dat is Keijzer niet van plan. De bijstand moet laag genoeg zijn om mensen te motiveren om een beter betaalde baan te zoeken, redeneert de overheid. Als bijstandsgerechtigden geld verdienen aan de verhuur van een kamer, is de kans dat ze een baan zoeken kleiner, denkt de minister.

Belastingvrijstelling

Ze kijkt wel naar een hogere belastingvrijstelling voor hospitaverhuurders. Huishoudens betalen nu geen belasting over de eerste zesduizend euro die ze met hospitaverhuur verdienen, maar omdat de prijzen van kamers stijgen kan de vrijstelling misschien wel omhoog.

En dan is er nog het probleem dat woningcorporaties de huur kunnen verhogen van mensen die meer verdienen. Wat NSC betreft tellen de inkomsten van kamerverhuur niet mee bij het berekenen van deze huurverhogingen. Keijzer denkt er ook zo over. Ze praat met woningcorporaties over de vraag hoe ze dit in een regel kan uitwerken.