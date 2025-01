Dit draagt Avans: T-shirt in de kou? Skyler doet het gewoon

Er studeren meer dan dertigduizend studenten op Avans en iedereen is anders. Dat geldt ook voor de garderobes. In de rubriek ‘Wat draagt Avans’ gaat Punt verschillende locaties af om te kijken wat studenten dragen en waarom.

Wie: Eerstejaarsstudent Skyler Roemers

Studeert: Social Work

Waar: Hogeschoollaan Breda

Met een temperatuur die tegen het vriespunt aanschurkt, zou je verwachten dat de meeste studenten zich goed warm aankleden wanneer ze van huis naar school gaan. Maar Skyler heeft zo zijn eigen ideeën over wintermode. Hij lijkt de kou gewoon te negeren, terwijl anderen zich gewapend met dikke jassen en sjaals voortploegen door de ijskoude lucht. “Een T-shirt? Omdat het kan.”

Wat heb je aan vandaag?

“Een Tommy Jeans-broek met Nike Air Max en een T-shirt van een ander merk. Zilveren sieraden en een gouden bril.”

Heb jij het niet koud?

“Nee, ik heb het eigenlijk best warm. Dit shirt is van iets dikker materiaal, dus voor nu is het prima.”

Draag je altijd een T-shirt?

“Soms draag ik wel eens een trui, maar het verschilt per dag. Vandaag heb ik iets chiquere kleren aan, omdat ik dat wel leuk vind. Maar als ik geen zin heb in de dag, kan ik er prima als een zwerver bijlopen in een cargobroek en een oversized trui.”

Wat is je ultieme ‘go-to’-winkel (online of fysiek), en waarom?

“Ik koop eigenlijk alles fysiek in de winkel. Vaak gebeurt het spontaan in steden zoals Dordrecht, waar ik woon, maar laatst was ik ook in Luxemburg en Breda. Kleding koop ik vaak in de aanbieding, omdat merkkleding wel wat duurder is. Maar ik draag kleding niet specifiek voor het merk.”

Heb je een bepaalde stijl?

“Mijn vrienden noemen het ‘cosy chique’, maar zelf heb ik er niet echt een naam voor. Ik kies gewoon wat ik zelf leuk vind en kijk niet naar anderen of merken.”

Vind je het belangrijker dat het lekker zit of dat het mooi is?

“Dat vind ik een moeilijke vraag. Een beetje van beide. Vandaag ga ik meer voor wat er mooi uitziet, maar morgen kan dat weer anders zijn.”

Wanneer bepaal je wat je aandoet? En waar hangt dat vanaf?

“Als ik voor de kast sta, meestal vlak voordat ik weg moet. Vanmorgen werd ik laat wakker, en dit lag bovenop de stapel, dus trok ik dit aan.”

Wat ontbreekt er nog in je kledingkast? Een trui?

“Ik heb genoeg truien, haha. Meestal koop ik elke maand wel genoeg kleding, dus er ontbreekt niet echt iets. Ik geef ongeveer 100 euro per maand uit aan kleding. Niet superveel, toch?”

Wat zou je never nooit dragen?

“Neonkleuren zou ik echt nooit dragen. Ik vind dat echt zo vreselijk.”



Zijn er bepaalde trends die je liever overslaat, of vind je het juist leuk om met trends te experimenteren?

“Ik trek gewoon lekker aan wat ik wil en hou me niet zo bezig met de trends.”