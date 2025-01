Goede voornemens van Avansstudenten: ‘Dit jaar wil ik het anders doen’

Foto via Pexels, Tirachard Kumtanom

Vaker sporten, nu toch echt op tijd beginnen aan projecten en je rijbewijs halen: met de ingang van het nieuwe jaar komt de tijd van goede voornemens. Ook Avansstudenten beginnen 2025 vol goede moed, blijkt uit een rondvraag van Punt.



Het minst originele goede voornemen van Nederland, meer sporten, staat op het lijstje van Karolien Houben. Maar dat maakt de tweedejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde in Breda niets uit. Ze wil vaker naar de sportschool, om vooral krachttraining serieus op te pakken. ”Vorig jaar wilde ik dat ook, dat werd geen enorm succes”, vertelt ze. ”Daarom heb ik nu meteen een jaarabonnement afgesloten en nieuwe sportkleding aangeschaft. Ook heb ik in de sportschool een groepje leren kennen waarmee we van plan zijn samen te gaan. Dat maakt het gezellig, maar het motiveert me ook meer dan wanneer ik alleen moet gaan.”



Uitspreken

Waar lang niet iedereen iets met goede voornemens heeft, is dat voor deze Avansstudent anders. ”Het is iets fijns voor me, zeker als ik de voornemens uitspreek tegen anderen in mijn omgeving. Dan weten zij ervan en voelt het alsof ik er iets mee moet doen. Al moet ik me er natuurlijk alsnog wel aan houden”, aldus Karolien, die ook al meerdere keren per week hockeyt. ”Maar daar train je vooral cardio. Vorig jaar trainde ik twee keer per week. Als ik dan een keer niet hoefde te trainen en naar de sportschool kon, koos ik toch vaak iets anders dan sporten. Dit jaar wil ik het anders doen.”

Heb jij goede voornemens? Heb jij goede voornemens? Zeker! New year, new me. Daar moet ik niets van hebben.. Ik stel wel doelen, maar niet aan het begin van het nieuwe jaar. Δ





Propedeuse halen

Iemand die niets met goede voornemens aan het begin van het jaar heeft, is Nooraldeen Hameed. Alhoewel: zijn propedeuse halen is iets wat de derdejaarsstudent Business IT & Management dit jaar echt wil doen. ”Ik moet nog één toets bedrijfseconomie halen. Als me dat volgende week lukt, ben ik er. De vorige keren had ik er niet voor geleerd. En nu eigenlijk ook nog niet echt”, zegt hij lachend.



Hele jaar doelen stellen

De reden dat Nooraldeen geen goede voornemens rond de feestdagen maakt, is omdat hij vindt dat je gedurende het hele jaar doelen voor jezelf moet stellen. ”Dan blijf je het hele jaar gemotiveerd om dingen te bereiken”, zegt de derdejaars, die met doelen stellen in het algemeen wél bewust bezig is. Zo wil hij al langer 300 kilo kunnen deadliften. Dat doel komt in zicht, want inmiddels zit hij op 280 kilo. ”Als ik zo doorga, lukt me dat”, zegt hij gemotiveerd. ”Ook wil ik dit jaar het Nederlands Studentenkampioenschap Powerliften winnen. En natuurlijk gezond blijven. Dat is ook een doel waar ik het hele jaar aan werk.”



Scriptie

Ienke van Houwelingen, laatstejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde, doet normaal ook niets met goede voornemens. ”Veel mensen houden zich er toch niet aan”, vertelt ze. Toch is het dit jaar net wat anders voor haar. Dat heeft alles te maken met het laatste jaar van Ienkes studie, waarin ze hoopt af te studeren. ”Dat is mijn goede voornemen. Ik heb ook al bedacht hoe ik dat voor elkaar wil krijgen: goed plannen en genoeg interviewafspraken maken voor mijn onderzoek.”



Haar afstuderen is iets waar Ienke vertrouwen in heeft, maar ze vindt het ook spannend. En dan vooral het schrijven van haar scriptie over cyberweerbaarheid onder jongeren met een licht verstandelijke beperking. ”Er hangt iets zwaars aan die scriptie, men maakt er een heel ding van. Maar ik denk dat het goedkomt”, aldus de student, die vol goede moed aan de slag gaat. ”Ik ga er alles aan doen.”