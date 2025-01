Ja, er komen stakingen in hoger onderwijs

Illustratie: Lotte Verheul

Docenten, onderzoekers en andere medewerkers in het hoger onderwijs gaan het werk neerleggen uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt een ‘estafettestaking’.

Het idee van de estafette is dat er steeds een andere universiteit of hogeschool gaat staken. “Hoe deze stakingen eruit gaan zien en wanneer ze plaatsvinden zal per instelling verschillen”, laat vakbond FNV aan zijn leden weten.

Ook de Algemene Onderwijsbond heeft hiertoe besloten. De leden zijn zeker actiebereid, zegt een woordvoerder. “Er staat ook nog steeds 1,1 miljard euro aan bezuinigingen op stapel en dat is niet niks.”

De plannen zijn pril en het is nog even afwachten waar de estafette in uitmondt. De FNV denkt aan een landelijke actiedag rondom de Kamerbehandeling van de Voorjaarsnota. De AOb weet het nog niet.

Spannend jaar

De Voorjaarsnota kon weleens lastig worden voor de vier coalitiepartijen. PVV-leider Geert Wilders speekt al van een spannend jaar en trekt rode lijnen: hij wil geen extra geld voor het klimaat of Oekraïne uittrekken.

In de loop van het jaar krijgt het kabinet altijd financiële meevallers en tegenvallers te verwerken. De vier regeringspartijen (en eventuele gedoogpartners in de Eerste Kamer) moeten het dan eens worden over aanpassingen van de Rijksbegroting.

Voor de OCW-begroting hebben de regeringspartijen al een deal gesloten met ChristenUnie, SGP, CDA en JA21, onder meer ten koste van het ministerie van Volksgezondheid. De kans lijkt klein dat daar nog veel in gaat veranderen. Maar misschien gaat alles weer schuiven bij grote mee- of tegenvallers.