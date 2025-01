Minder eerstejaarsstudenten dan een jaar eerder op Avans

Een collegezaal op Avans

Er begonnen dit collegejaar minder eerstejaarsstudenten aan een studie op Avans dan het jaar ervoor. Dit jaar waren dat er 8573, vorig jaar nog 8809. Vooral de Associate degree-opleidingen zien een afname in het aantal nieuwe studenten, net als de Academie voor Welzijn en Gezondheid. Bij de Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving (ADGO) is er juist een forse groei, met twintig procent meer eerstejaars.

Van de vijftien Avans-academies zijn ADGO, de Academie voor Technologie en Design, de Academie voor Deeltijd en Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap academies waar afgelopen september meer eerstejaarsstudenten zijn gestart dan een jaar eerder. Bij ADGO en de Academie voor Deeltijd was de groei het grootst. Bij ADGO begonnen 572 eerstejaars, een jaar eerder waren er dat nog 472. Bij de Academie voor Deeltijd begonnen in september 1155 studenten, een jaar eerder 1097.

Bij alle andere academies daalde het aantal nieuwe eerstejaars of bleef dat gelijk. De afname van het aantal eerstejaarsstudenten op Avans is niet nieuw, maar iets van de laatste jaren. Dat is overigens niet iets wat alleen bij Avans gebeurt, het is een landelijke ontwikkeling.

Hieronder vind je een overzicht van het aantal gestarte studenten per academie, in vergelijking met een jaar eerder.

Data via Dienst Financiën & Studentenadministratie