Avansstudenten vertellen in expositie over de (mentale) druk die zij ervaren

Tijdens de expositie (Well)Being a student delen studenten hun verhaal over de (mentale) druk die zij ervaren op school en daarbuiten. Avansdocent Raimke Groothuizen is de initiatiefnemer van de tentoonstelling. Ze vindt dat er veel vooroordelen zijn over de huidige studenten. Met de expositie hoopt ze mensen aan het denken te zetten en wellicht begrip te creëren voor deze jongeren.