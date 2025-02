Ede winnaar bij instroom hbo, Inholland verliest

Afbeelding collegezaal Hogeschoollaan

Het hoger beroepsonderwijs is dit jaar een zero sum game. In de strijd om eerstejaars studenten hebben sommige hogescholen gewonnen en andere verloren, blijkt uit de definitieve tellingen.

Dit studiejaar zijn er ongeveer evenveel nieuwe hbo-studenten aan de start verschenen als de vorige keer. De groei is 0,9 procent, meldde de Vereniging Hogescholen afgelopen november, vooral dankzij de tweejarige Ad-opleidingen en hbo-masters.

Vandaag zijn de tellingen per hogeschool bekendgemaakt. Er zijn flinke verschillen zichtbaar. De Hogeschool Leiden en de Hogeschool van Amsterdam zagen de instroom met 5 procent toenemen en de Christelijke Hogeschool Ede kwam zelfs tot een winst van 8,3 procent.

Maar andere instellingen hebben terrein verloren. Inholland (min 8,2 procent) en de Hanzehogeschool Groningen (min 4,7 procent) vangen de hardste klappen op. Avans en de Bredase hogeschool Buas trokken ongeveer vier procent minder eerstejaars.

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen. Instroom hoger dan 1.500 studenten.

De Hogeschool van Amsterdam is met afstand de grootste hbo-instelling van Nederland: daar studeren 44 duizend hbo’ers. Fontys telt net geen 40 duizend studenten. De nummers drie en vier zijn de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam met ruim 38 duizend studenten.

Gezien het lerarentekort is het goed nieuws dat de pabo’s weer groeien. De opleidingen tot leraar in het basisonderwijs tellen ruim 5.800 eerstejaars. De opleidingen verpleegkunde lijken na een jarenlange neergang enigszins op te veren van 5.400 naar 5.600 studenten. De pabo en verpleegkunde zijn de twee grootste hbo-opleidingen.

Toch vormen zorg en onderwijs samen maar een kwart van het hbo. Veruit het grootst is de sector economie, waar meer dan één op de drie hbo-studenten bij ingeschreven staat.

Overigens is het aantal internationale hbo-studenten gedaald. Dat geldt zowel voor Europese als niet-Europese studenten. Het zijn er 4,5 procent minder, terwijl het aantal Nederlandse studenten met 1,6 procent toenam.

De Vereniging Hogescholen zou graag zien dat het hbo wordt uitgezonderd van het beleid tegen de verengelsing van het hoger onderwijs, waarmee het kabinet de internationalisering ‘in balans’ wil brengen. De hogescholen hadden toch al weinig internationale studenten, is het argument, en nu worden het er dus nog minder. “Meer ingrijpende maatregelen zoals het kabinet in het kader van de Wet internationalisering in balans wil invoeren zijn onnodig.”