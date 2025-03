Scriptiestress en feestgedruis: Daantje is hofdame in Boemeldonck

Daantje heeft het deze weken drukker dan ooit. Terwijl ze haar scriptie afrondt en zich voorbereidt op haar afstuderen aan de Pabo van Avans Breda, speelt er nog iets anders belangrijks in haar leven. Dit jaar is ze hofdame van Boemeldonck (Prinsenbeek), een eervolle rol midden in het hart van het carnavalsfeest. Maar het combineren van een scriptie en deze rol is geen eenvoudige opgave.

Hofdame Daantje (links) met Prins Johannes LIX en hofdame Julie. Foto: BAK

Waar veel studenten vooral uitkijken naar een week lang feesten, betekent carnaval voor Daantje veel meer. Als hofdame vertegenwoordigt ze de hele carnavalsgemeenschap. “Het is een hele verantwoordelijkheid,” vertelt ze. Vanaf 11 november, het officiële startsein van carnaval, is haar agenda volgepland met bezoeken aan bouwclubs, kapellen en natuurlijk de optochten. Naast haar rol als hofdame moet ze ook haar scriptie afronden én voor de klas staan.

Een kans die je niet laat liggen

Toen Daantje werd gevraagd als hofdame, twijfelde ze geen moment. “Het is een unieke kans die je maar één keer krijgt.” De combinatie met haar studie is pittig. “Overdag sta ik voor de klas, en in het weekend ben ik op pad. Mijn scriptie doe ik tussendoor.” Daarnaast geeft ze turntraining en probeert ze tijd vrij te maken voor vrienden. Gelukkig was haar scriptie net op tijd voor carnaval af, zodat ze zich nu volledig op het feest kan richten.

Hofdame in Boemeldonck

De rol van hofdame in Boemeldonck houdt veel in. Daantje vervult een representatieve functie en staat als rechterhand van de prins symbool voor het carnavalsfeest. Samen met de prins en zijn gevolg bezoekt ze officiële gelegenheden, spreken ze mensen toe en woont ze bijeenkomsten bij van carnavalsverenigingen en bouwclubs.

“Je bent een soort ambassadeur van het carnaval,” legt Daantje uit. “We brengen bezoekjes aan verzorgingshuizen, scholen en andere instellingen om het carnavalsgevoel met zoveel mogelijk mensen te delen. Dat maakt het extra bijzonder.” Naast de plechtige momenten zijn er natuurlijk ook de andere activiteiten, zoals alle feesten waar ze langs gaan en natuurlijk de Grote Optocht.

Carnaval in Boemeldonck: een rijke traditie

Boemeldonck, de carnavalsnaam voor Prinsenbeek, heeft een lange en bijzondere geschiedenis als het op carnaval aankomt. Sinds de oprichting van de BAK van Boemeldonck in 1966 is het feest uitgegroeid tot een enorm feest. Het dorp staat vooral bekend om zijn ‘kastelen op wielen’, carnavalswagens van 11 meter hoog.

Volop genieten van een bijzondere rol

Als hofdame staat Daantje naast de prins en is ze hét gezicht van carnaval in Boemeldonck. “Het is een enorme eer om deze rol te vervullen en deel uit te maken van iets wat generaties lang wordt doorgegeven.”

De drukte vraagt om een strakke planning, maar nu haar scriptie ingeleverd is, kan ze zich volledig storten op carnaval. “Het was even veel, maar ik zou het voor geen goud willen missen. Ik heb er zin in!”