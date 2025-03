Zijn jongeren misschien minder hard geraakt door corona dan gedacht?

Illustratie: Lotte Verheul

Wellicht vielen de gevolgen van de coronalockdowns wel mee voor jongeren. Dat is de uitkomst van nieuw promotieonderzoek naar een groep 16 tot 24-jarigen in het eerste coronajaar.

Hebben jongeren blijvend last gehad van de Covid-19-pandemie en de bijbehorende lockdowns? In de bloeitijd van hun sociale leven werden ze immers verplicht om afstand te houden of binnen te blijven.

Orthopedagoog en onderzoeker Naomi Koning trekt de heersende opvatting dat jongeren hierdoor hard geraakt zijn in twijfel. De vele onderzoeken naar de mentale gezondheid spreken elkaar immers tegen: sommige zien wel een effect, maar andere niet. Zelf volgde ze in het eerste coronajaar 263 jongeren en vond bij hen geen toename van mentale problemen.

Sociale verplichtingen

Koning promoveert volgende week aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de gevolgen van de lockdowns op het mentale welzijn van jongeren tussen de 16 en 24 jaar. “Toen ik aan dit onderzoek begon had ik ook verwacht dat zo’n ingrijpende gebeurtenis meer effect zou hebben, maar in mijn onderzoeken heb ik dat niet gevonden”, zegt ze tegen universiteitsblad Folia.

Met sommige jongeren ging het inderdaad slechter, maar met anderen ging het juist beter. Die hadden ineens een goeie reden om sociale verplichtingen te laten schieten en hadden daardoor minder last van sociale angsten.

Koning logenstraft ook het idee dat jongeren massaal de coronavoorschriften braken tijdens de pandemie. Veruit de meeste jongeren in haar onderzoek verklaarden zichzelf solidair met kwetsbaren in de samenleving en hielden zich aan de regels.

Coronamoeheid

Dit onderzoek is echter niet het definitieve antwoord op de vraag hoeveel mentale schade corona heeft nagelaten. Alhoewel Koning ‘haar’ jongeren in het eerste jaar intensief volgde, heeft ze geen data over de jaren daarna. En het internationale onderzoek naar zulke vragen geeft nog geen uitsluitsel.

Het zou bijvoorbeeld best kunnen dat jongeren later meer last kregen van coronamoeheid, schrijft Koning. Vooral met die steeds wisselende maatregelen is het niet ondenkbaar dat ze er na een jaar wel klaar mee waren.