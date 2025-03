Avansstudenten over de gezonde schoolkantine

Vandaag is het de Dag van de Gezonde Schoolkantine! Een initiatief van het Voedingscentrum om aandacht te vragen voor gezonde keuzes in de kantine. Maar hoe bewust zijn Avansstudenten eigenlijk bezig met wat ze eten? Laten ze de kroket links liggen voor een salade, of wint het snelle snackgemak?

Wij trokken de kantine in en vroegen studenten naar hun eetgewoonten. Weten ze dat het vandaag de Dag van de Gezonde Schoolkantine is? Wat zien zij als een gezonde lunch? En vinden ze dat de kantine genoeg gezonde opties biedt?

Bekijk de video om te zien hoe Avansstudenten hierover denken!