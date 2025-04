Internationale studenten blijven hier vaker werken

Illustratie: Daan van Bommel

Zo’n 30 procent van de afgestudeerde internationals is vijf jaar later nog in Nederland, en dat is meer dan in voorgaande jaren. Vooral na een studie in Eindhoven blijven ze vaak hier.

Internationals pakken niet meteen hun koffers als ze hun diploma op zak hebben. Een jaar na afstuderen is ruim de helft nog in Nederland, staat in een nieuw rapport van internationaliseringsorganisatie Nuffic.

Dit is van belang voor het politieke touwtrekken rond de internationalisering van het hoger onderwijs: hoe langer buitenlandse studenten hier blijven werken, hoe meer de economie eraan heeft.

Vaker

In de loop der jaren vertrekken de meesten, maar toch lijken internationals steeds vaker te blijven. Meer dan 30 procent van de lichting 2018/19 was vijf jaar later (in 2024) nog hier en dit percentage komt waarschijnlijk hoger uit voor de lichtingen daarna.

Bron: Nuffic

Dit komt allicht door de krappe arbeidsmarkt, maar er speelt ook iets anders: de onderzoekers hebben tegenwoordig beter zicht op internationals. Ze staan vaker ingeschreven in de BRP (basisregistratie personen) van de gemeenten, stelt Nuffic, zodat je ze beter kunt volgen. Als dat klopt, is de ‘blijfkans’ voorheen onderschat.

Het maakt uit waar ze gestudeerd hebben. Vooral veel ‘Eindhovense’ internationals zijn vijf jaar later nog altijd in Nederland: 49 procent. Delft komt tot 39 procent. Dit gaat dus om hbo- en wo-studenten die hun diploma in die steden hebben behaald.

Bron: Nuffic

De herkomst van de studenten blijkt van grote invloed op hun ‘blijfkans’. Er komen veel studenten uit Duitsland voor hun studie naar Nederland, maar zij gaan vaak weer weg. Van de Europeanen blijft 20 procent hier langer dan vijf jaar. Onder de niet-Europese studenten is dat aandeel twee keer zo hoog. Vooral Surinamers (79 procent) en Iraniërs (71 procent) blijven hier relatief vaak.

Het verschil tussen hbo en wo blijkt niet doorslaggevend. Wo’ers blijven iets vaker, maar het scheelt maar een procentpunt.

Leraren

De studierichting maakt meer uit. Volgen ze een lerarenopleiding, dan blijven de internationals meestal wel in Nederland. In het wo doen ze dat zelfs allemaal. Alleen kiezen buitenlandse studenten meestal niet voor die studierichting.

Economen gaan vaak weer het land uit, maar ze zijn met zovelen, dat de overblijvers toch een grote groep vormen. Studenten in de techniek en natuur blijven hier bijna twee keer zo vaak, en toch gaat het om kleinere aantallen.

Bron: Nuffic

Velen van hen belanden in de regio rond Amsterdam (37 procent), of anders vinden ze een baan in de buurt van Rotterdam, Den Haag, Delft, Utrecht of Eindhoven.