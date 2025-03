Keuzegids: zes ‘excellente’ masters in het hbo

Zes hbo-masteropleidingen springen volgens studenten boven de rest uit, meldt de Keuzegids. Ze scoorden maximaal op alle onderdelen: inhoud, docenten, toetsing, sfeer en voorbereiding op de loopbaan.

Drie van de zes topmasters zijn te vinden bij kunst & cultuur: Artez, Zuyd en de Hogeschool voor de Kunsten Den Haag bieden er elk een aan, staat in de nieuwe Keuzegids Masters. NHL Stenden heeft twee topmasters in huis en hogeschool Viaa één.

Bron: Keuzegids 2025

Geen instellingenranglijst

De Keuzegids baseert zich in de mastergids uitsluitend op de oordelen van studenten in de Nationale Studenten Enquête, die in het voorjaar van 2024 is afgenomen. Anders dan bij de bacheloropleidingen zijn er geen cijfers beschikbaar over uitval en studietempo. Daarom maakt de redactie geen ranglijst van instellingen met de beste masters.