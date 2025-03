Korte films van Avansstudenten te zien op filmfestival Movies that Matter

Foto van een acteur en crewleden van My Little Clown

Een korte film bedenken, produceren én monteren in vier dagen. Die opdracht kregen studenten van St. Joost School of Art & Design die meededen met filmproject 84H. Hun eindresultaten zijn vanaf vandaag te zien op het Movies That Matter Festival in Den Haag.

Tristan Fulgence Lopez, eerstejaarsstudent Photography, Film & The Digital in Breda, werkte met zijn groepsgenoten aan de film My Little Clown. Die gaat, anders dan de titel doet vermoeden, niet over een clown. De film gaat over toxische relaties en hoe die verlopen, een volgens de groep actueel probleem in de maatschappij. In de vier minuten durende productie zie je een personage dat arriveert op een station, waarna een ander personage de ander lijkt te dwingen ergens naartoe te gaan. ‘’Het lijkt alsof het om twee personen gaat die elkaar niet kennen, maar als kijker zie je dat er iets niet klopt’’, aldus Tristan. ‘’Een van de personages is wel kleurrijk geschminkt, een beetje als een clown. Dat verklaart de naam.’’

Avansstudenten werkten bij het 84H-project samen met studenten van Université de Lyon in Frankrijk. Tijdens dit project van een week werden meerdere korte films geproduceerd in samenwerking met acteurs met een beperking. Alle films worden getoond op het Movies That Matter Festival in Den Haag. Dat is een filmfestival van een week waarbij films over mensenrechten, duurzaamheid en onrecht extra aandacht krijgen.

Uitdagingen

De studenten kregen op een maandagmiddag te horen wat het thema van de film moest zijn en op vrijdag moest deze af zijn. Veel tijd had de groep dus niet. ‘’Een film maken is al intens, laat staan in minder dan een week. De meeste films die je ziet, duren jaren om te maken. Dat het is gelukt maakt me trots op ons team en hoe we werkten, want dit soort projecten gaan gepaard met uitdagingen’’, zegt de Avansstudent die een Franse achtergrond heeft en daardoor goed kon tolken voor de groep.

Met uitdagingen kregen de studenten te maken. Zo kreeg iedere groep twee professionele acteurs toegewezen. Die hadden een verstandelijke of fysieke beperking. In het geval van de groep van Tristan ging het om een slechtziende vrouw en een man met minder dan tien vingers en tenen. ‘’Hun beperking was niet wat het moeilijk maakte. Wel dat we verplicht waren met ze te werken en zij dus ook met ons script. Dat was moeilijk, want een van de acteurs vond het script niet goed en wilde niet geschminkt worden met make-up van een clown’’, vertelt de Avansstudent die met de acteurs en groepsgenoten veel tijd stak in het vinden van een middenweg om zo iedereen comfortabel met het script te laten zijn.

‘’Midden in de nacht waren we er nog mee bezig, we wilden er echt iets van maken samen met de acteurs. Dat lukte: uiteindelijk zijn we voor een soort horrorclownlook gegaan. Dat vond de acteur goed en het bleek ook heel mooi te matchen bij de sfeer van de film. De acteur bleef het script niet helemaal leuk vinden, maar we vonden een compromis en dat werd geaccepteerd.’’



Wat ook niet meehielp, was dat de andere acteur last had van een stevige griep. Filmen met een snotneus bleek niet bevorderlijk. ‘’Maar ze bleef doorgaan en daar zijn we heel dankbaar voor. Ze deed het echt geweldig’’, aldus Tristan.

Mooie ervaring

Buiten de obstakels om, was het voor Tristan vooral erg leuk om de film te maken. ‘’Ik maakte nog nooit eerder zo’n professionele productie. Ik heb veel geleerd over wie er allemaal betrokken is bij het maken van een film en hoe belangrijk iedereen is. Het editen van de film was ook heel leuk.’’

My Little Clown is volgens Tristan een belangrijke film om te kijken. ‘’Het laat je reflecteren op je eigen relaties. Ik wil niet pretentieus overkomen, maar het is echt een film die ertoe doet. We zijn er trots op en ik ben blij dat de film wordt vertoond op het festival.’’

Het programma met daarin alle films van Avansstudenten, vind je hier.