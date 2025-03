Studentenvereniging Animoso organiseert gratis driedaags festival

Foto via Pexels, Wendy Wei

Drie dagen gratis feesten op festival JheronimusX. In mei organiseert studentenvereniging Animoso een festival in Den Bosch om de Avansstad op de kaart te zetten. Er vinden verschillende activiteiten plaats, waaronder een Ter land, ter zee en in de lucht-spel.

Het studentenfestival start op donderdag 15 mei in de avond, met een feestelijke dobbertocht door de Dommel in bootjes of zwembanden richting het festivalterrein bij de Citadel. Daar vindt de officiële opening plaats van JheronimusX. Een dag later is er een programma op het terrein met onder andere muziek, stands van Bossche bedrijven, een borrel en een muziekbingo met plek voor 3500 personen in de avond.

Te land, ter zee en in de lucht

Op zaterdag 17 mei wacht ‘Ter land, ter zee en in Den Bosch’, een variant op het bekende tv-programma . Met een zelfgebouwde kar is het dan aan deelnemende teams van studentenverenigingen – uit heel het land als het aan de organisatie ligt – om zo snel mogelijk van punt A naar punt B te komen. Zoiets vond in 2017 ook al plaats op de Parade. “Nu bij de Citadel, een topplek. Als de zon schijnt, is dat echt een hotspot“, zegt Troy Craanen, voorzitter van Animoso.

Doel van het meerdaagse festival, voor studenten van alle onderwijsinstellingen in de stad, is om Den Bosch eens goed op de kaart te zetten. Uit recent onderzoek van de Bossche nachtburgemeesters en Animoso, blijkt dat jongeren evenementen missen in de Avansstad. “We dachten tijdens het doen van dat onderzoek: we willen iets vets doen in Den Bosch. Er zijn studenten die vier jaar bij Avans studeren, maar nooit in of rond het centrum komen. Ze zien nooit de sfeer van de stad. Met dit evenement willen we daar verandering in brengen”, zegt de Avansstudent.

Organisatie

De organisatie is in handen van Animoso en Guillaume van Dijk, oud-Avansstudent Bouwkunde en Technische Informatica. Hij is eigenaar van het bedrijf Young Nobles, dat zich onder andere specialiseert in evenementenorganisatie. Hij heeft de beschikking over een netwerk van professionals die veel ervaring hebben met het organiseren van grote evenementen. Dat zet hij in voor JheronimusX. “Iemand die Concert at Sea organiseert is betrokken, net als mensen die carnaval in Den Bosch organiseren. Zij zijn experts en begeleiden de rest”, zegt Van Dijk, die tevens bestuurslid bij Animoso is. In de vereniging zijn meerdere werkgroepen opgericht om alles goed voor te bereiden. Daarin zitten studenten van verschillende Avansopleidingen. Ook horecaondernemers in Den Bosch zijn betrokken, net als de gemeente.

Gratis

Veel werk om te organiseren is het wel, om over de kosten nog maar te zwijgen. Toch is het festival, mede dankzij partners, gratis. “Een flinke investering, maar je moet er wat voor over hebben. We willen het evenement zo laagdrempelig mogelijk maken, zodat iedereen die dat wil, kan komen”, zegt de oud-Avansstudent.



De enige voorwaarde die gesteld wordt om naar het festival te mogen, is dat je student bent en dat je de app Jheronimus X hebt. Die is bijna klaar. In de app, bedoeld voor studenten uit Den Bosch, komt informatie te staan over beschikbare bijbanen, horeca-aanbiedingen en een agenda met lezingen van bedrijven in de stad. “We brengen studenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, ondernemers en de gemeente in de app samen om elkaar te ontmoeten. Zo kun je als nieuwe student in Den Bosch je weg vinden en onderdeel worden van een community”, zeggen de twee Animoso-bestuurders enthousiast.



Voor belangrijke informatie over onder andere aanmelden, kun je de Instagrampagina van het evenement volgen.