Avans Medezeggenschapsraad houdt nieuwe verkiezingen

Foto: Angeline Swinkels

Wil jij meedenken- en beslissen over beleid op de hogeschool? De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) houdt in juni nieuwe verkiezingen. Er zijn twaalf studentzetels en twaalf medewerkerszetels te vergeven voor de raad, die iedere dinsdagmiddag bijeenkomt in Tilburg om te vergaderen.

Het gaat om een plek in de raad vanaf 1 september 2025. Als je je als student wil aanmelden voor de verkiezingen, moet je ingeschreven staan bij Avans of HBO-Rechten studeren aan de Juridische Hogeschool. Als medewerker kom je in aanmerking voor de AMR als je ten minste één jaar werkzaam bent bij Avans, met een aanstellingsomvang van in ieder geval 0,4 fte. Voor zowel studenten als medewerkers geldt dat je dertig digitale steunstemmen moet verzamelen onder studenten of medewerkers.

Kans om iets te veranderen

Als AMR-lid denk en beslis je mee over beleid op de hogeschool. Robin Trapman, derdejaarsstudent Bedrijfskunde in Den Bosch, doet dat nu bijna twee jaar als studentlid. Hij was al lid van de academieraad, maar de AMR leek hem ook wel wat. ‘’Daar heb je het over academie-overstijgend beleid dat effect heeft op alle studenten. Ik vind het leuk om daar een bijdrage aan te leveren”, aldus de student.

Zijn lidmaatschap bevalt hem goed. ‘’Het opende mijn ogen hoe het er binnen de organisatie van Avans aan toegaat. Als je een bijdrage wil leveren aan Avans, is dit de beste plek om het te doen. Je krijgt met grote vraagstukken te maken, zoals de begroting en de KaderOER. Die raken iedereen. Als AMR-lid krijg je de kans om iets te veranderen’’, vertelt hij enthousiast.



De werkzaamheden van de Avansstudent voor de AMR zijn breed. Wekelijks vergaderen hij en collega-raadsleden plenair of in werkgroepen, ze lezen beleidstukken en vormen daar een mening over voor ze erover stemmen. Ook vergadert hij met het Interstedelijk Studenten Overleg. ‘’Om op landelijk niveau de stem van Avans te laten horen’’, aldus Robin, die ook overleg voert met het college van bestuur. ‘’Collegeleden vragen soms naar input van studenten om ons perspectief te horen. Die lijntjes zijn kort.’’



Afspiegeling

Volgens Robin maakt het niet uit welke studie je bij Avans volgt om lid te worden van de AMR. Iedereen is volgens hem welkom, maar zeker studenten van sociale opleidingen als de Pabo of Verpleegkunde ziet hij graag in de raad komen. ‘’Nu zijn het vooral studenten van opleidingen als Integrale Veiligheidskunde, Bedrijfs- en Bestuurskunde die in de raad zitten. Dat kan lastig zijn, want als raad vertegenwoordigen we wel iedere student. Een goede weerspiegeling is van belang’’, aldus de student, die het iedereen aanbeveelt om zichzelf verkiesbaar te stellen. ‘’Het is leerzaam, maar ook gewoon gezellig.’’



Vergoeding

Werk voor de AMR kost zo’n acht uur per week en studenten krijgen er een vergoeding voor. Die vergoeding bedraagt op dit moment twaalf euro per uur.

Wil jij je aanmelden voor de verkiezingen? Mail dan naar het Centrum voor Medezeggenschap om een aanmeldformulier aan te vragen. Dat kan via centrumvoormedezeggenschap@avans.nl.