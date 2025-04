Avans presenteert plan om financieel gezond te blijven

Foto: Angeline Swinkels

Minder keuzemodules, het samenvoegen van academiebureaus en het verhuizen van de Associate degree-opleidingen van Roosendaal naar Breda. Dat zijn een aantal van de maatregelen die Avans de komende jaren wil nemen om in te spelen op de veranderde financiële positie van de hogeschool. De maatregelen staan in het plan Relevant en Robuust Avans, dat naar iedere medewerker van de hogeschool is verstuurd.

De bezuinigingsmaatregelen zijn volgens Avans nodig omdat het aantal studenten daalt en de hogeschool daarom minder geld ontvangt vanuit de overheid. Tegelijkertijd blijven de vaste kosten nagenoeg gelijk en dreigt vanaf 2027 een tekort van minimaal twintig miljoen euro per jaar. “Dat brengt onze financiële positie en onze inhoudelijke ambities in gevaar”, is te lezen in het plan. Eerder vertelde Arlène Denissen, lid van het college van bestuur, al over de bezuinigingsmaatregelen in een interview met Punt.

Verkoop grond Tilburg

Een van maatregelen uit het plan, dat voor medewerkers ook via Intranet te lezen is, is het verkopen van het pand van St. Joost School of Art & Design aan de Beukenlaan in Breda. Dat nieuws werd vorige week meegedeeld aan studenten en medewerkers. Ook in Tilburg wordt er grond verkocht. Het gaat om het onbebouwde deel van de kavel aan de Professor Cobbenhagenlaan, waarop momenteel tijdelijke studentenhuisvesting is geplaatst.

Associate-degrees naar Breda

Avans wil de Associate degree-opleidingen van Roosendaal verhuizen naar Breda om ze dichter bij de huidige bachelors te brengen. Het doel is om dit voor alle opleidingen per collegejaar 2028/2029 te doen, maar eerder als het mogelijk is. Er moet nog onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn binnen de huidige samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool Zeeland. Hier wordt nog een besluit over genomen.

Minder keuzemodules

Een van de andere manieren waarop Avans de samenwerking binnen onderwijs en onderzoek wil versterken, is door het aantal keuzemodules te verminderen. Nu is het aanbod te versnipperd en ontbreken er leerroutes binnen de keuzemodules, staat in het plan. Meer studenten per keuzemodule moet zorgen voor meer efficiency.

Voortzetting lectoraten

Ook gaat Avans gaat scherper kiezen welke lectoraten er voortgezet worden. Criteria daarbij zijn de meerwaarde voor het onderwijs, of ze passen bij de profilering van de hogeschool en wat ze financieel opleveren, bijvoorbeeld aan subsidies.

Academiebureaus samenvoegen

Een ander onderdeel van het plan is de organisatie versimpelen. Dat houdt onder andere in dat ondersteunende diensten effectiever ingericht, gebundeld en vereenvoudigd worden. Dat moet leiden tot minder overhead. Voor academies betekent het dat academiebureaus worden samengevoegd. In het plan wordt gesproken over één academiebureau per locatie, met één ondersteuningsteam voor studenten.



Geen reorganisatie

Volgens Avans gaat het niet om een reorganisatieplan. “Maar om een doordachte aanpak om ons met duidelijke keuzes en samenhangend beleid voor te bereiden op krimp. Het is een startdocument om verder uit te werken en te implementeren”, is te lezen. “Door deze beweging nu te maken, behouden we grip op de situatie en creëren we ruimte om te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie.” Tegelijkertijd zegt Avans in het plan dat een reorganisatie met ontslag van medewerkers in de toekomst niet uitgesloten is. Om voorbereid te zijn als het zover komt, start de hogeschool met gesprekken met de vakbonden over een sociaal plan.

De hogeschool zegt in gesprek te blijven met studenten, medewerkers en de medezeggenschapsorganen van Avans, zoals de Avans Medezeggenschapsraad. Die gaat zich nog buigen over het stuk.