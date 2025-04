Beau maakt kans op de titel Student van het Jaar 2025

Beau Bastiaansen

Drie studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2025 te worden. Een van hen is Beau Bastiaansen, tweedejaarsstudent Engineering bij de Associate degrees Academie in Roosendaal. Als enige vrouw in haar klas zet de student zich in voor meer vrouwen in de techniek.

“Dat ik kans maak op de titel Student van het Jaar had ik niet verwacht. Ik vond het al mooi dat studiegenoten mij nomineerden, dat ik nu kan winnen is een leuke verrassing”, zegt Beau vrolijk. “Zeker omdat Avans zó groot is en omdat ik een Associate degree-opleiding in Roosendaal volg. Soms voelt het alsof dat niet echt Avans is. Dat maakt het extra leuk.”

De Avansstudent hoorde een paar weken geleden van haar klasgenoten dat ze genomineerd zou worden voor de verkiezing van Punt. “Dat vond ik heel lief van ze, het betekent veel voor me.”



Mannenwereld

Volgens studiegenoten staat Beau altijd klaar voor anderen. Dat zegt ook Terrence Wildenberg, een van de studenten die haar nomineerde. “Ze verdient het om eens in het zonnetje gezet te worden. Beau is er altijd voor iedereen”, zegt hij over de student die de enige vrouw in hun klas is. “In de wereld van techniek zitten vooral grovere, lompe mannen. En daar zit Beau als ‘poppetje’ tussen. Maar ze krijgt het altijd voor elkaar om ons de mond te snoeren.”



De genomineerde Avansstudent vindt het prima om tussen de mannen te zitten. “Ik krijg grappen naar mijn hoofd, maar kan daar om lachen. Al moet je wel je mannetje staan in deze wereld. Sterk in je schoenen staan is belangrijk”, aldus Beau. Ondanks dat ze het niet erg vindt om weinig vrouwen om zich heen te hebben, zet ze zich wel in om meer vrouwen in de techniek te krijgen. Dat draagt volgens haar bij aan hogere kwaliteit in de technieksector. “Mannen en vrouwen kunnen veel van elkaar leren. Wij kijken soms creatiever naar oplossingen voor problemen, mannen praktischer. Als je dat combineert, kom je samen tot slimme oplossingen.”



Om vrouwen in de techniek te promoten, is Beau regelmatig te zien op de social mediakanalen van haar opleiding en helpt ze mee tijdens open dagen. “Om te laten zien dat ook vrouwen in de techniek kunnen werken.”

Anderen stimuleren

Dat Beau zich zo inzet voor meer diversiteit binnen haar opleiding, waardeert ook Terrence. “Zo kan ze andere vrouwen stimuleren hetzelfde te gaan doen. Zelf heb ik wel wat vriendinnen die de technieksector best interessant vinden, maar het niet durven om er een opleiding in te volgen omdat ze vrouw zijn. Mensen zoals Beau zijn daarom belangrijk.”

Niet altijd makkelijk

Heel makkelijk heeft de genomineerde Avansstudent het niet altijd gehad op de hogeschool. Op de havo volgde Beau namelijk een pakket zonder natuurkunde en met wiskunde op een lager niveau dan gevraagd werd voor haar studie Engineering. “Ik wist dat het een uitdaging zou worden, maar dat was voor mij juist een extra reden om het te laten lukken. Ik moet er hard voor trekken en heb veel hulp gehad van docenten en studiegenoten”, zegt Beau.

“Chagrijnig zie je me niet snel, ik ben altijd vrolijk en positief. Tussen het studeren door probeer ik de boel luchtig te houden. Een leuke werkplek met gezelligheid vind ik belangrijk. Zo ga ik regelmatig samen met mijn studiegenoten stappen. We zijn echt close met elkaar.”

Dat Beau genomineerd is voor de titel, vindt ze al een hele eer. Maar meedoen om niet te winnen, zo zit ze niet in elkaar. “Nu ga ik er ook voor. Winnen zou al helemaal mooi zijn.”