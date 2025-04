Shane maakt kans op titel Student van het Jaar 2025

Shane Pattipeilohy

Drie studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2025 te worden. Een van hen is Shane Pattipeilohy, die onlangs afstudeerde bij Business Innovation in Den Bosch. Al jaren zet hij zich in om studentenwelzijn, diversiteit en inclusie op de kaart te zetten bij Avans.

“Ik riep wel tien keer: ‘oh my god’, toen ik hoorde dat ik genomineerd was voor de titel Student van het Jaar. Ik vind het echt bijzonder en ben trots”, vertelt Shane wanneer hem gevraagd wordt hoe hij reageerde op zijn nominatie. En hij was niet de enige die zo reageerde. “Mijn moeder was ook heel enthousiast. Dat was een mooi moment.”



MIND US

De Avansstudent, die onlangs afstudeerde en binnenkort zijn diploma ophaalt, is al jaren op verschillende manieren actief naast zijn studie. Zo is hij onder andere lid van de Avans Medezeggenschapsraad, waar hij tevens voorzitter is van de studentgeleding, en is hij ambassadeur voor stichting MIND Us. Die zorgt ervoor dat mentale problemen van jongeren onder de aandacht worden gebracht. Hiervoor werkt Shane regelmatig samen met koningin Máxima. Mede vanwege die werkzaamheden werd hij genomineerd. “Dat maakt me emotioneel. Ik zet me graag in voor jongeren die hun problemen niet goed kunnen verwoorden en voor de mensen die niet de juiste personen kennen om dingen te veranderen. Dat vind ik heel belangrijk.”

Lies Parmentier is diversity officer voor de hogeschool. In die functie werkt ze al jaren veel samen met Shane, van wie ze zo onder de indruk raakte dat ze hem nomineerde. “Hij is een kanjer. Inhoudelijk is hij gigantisch sterk, hij legt de verbinding tussen mensen binnen en buiten Avans en staat op de barricade voor neurodiverse studenten en iedereen met een ondersteuningsbehoefte”, aldus Parmentier. “Ook is hij een warm, betrokken en lief persoon die voor iedereen de tijd neemt.”



Diversiteit

Shane zet niet alleen het thema mentale gezondheid op de kaart, maar ook diversiteit en inclusie. Hij werkt mee aan beleidsstukken op de hogeschool en heeft regelmatig contact met het college van bestuur van Avans om te laten horen wat er volgens hem beter kan. Want, zo zegt hij, de hogeschool heeft hier nog best wat te winnen. “Avans is een witte organisatie, zeker in vergelijking met andere hogescholen in het land. Het zou goed zijn om een meer diverse populatie te hebben op de hogeschool qua studenten en medewerkers. Dat kan een bredere doelgroep aantrekken. Dat is goed, zeker met het oog op de krimpende studentenpopulatie.”



Tomeloze energie

Als het gaat om zijn inhoudelijke werkzaamheden op het gebied van diversiteit en inclusie, herinnert Parmentier zich een onderzoek van Shane naar neurodiversiteit onder Avansstudenten. Hij schreef een actieplan met kernpunten voor de hogeschool en organiseerde een symposium om aandacht te vragen voor ADHD. “Dat was echt een toponderzoek. Shane is niet bang om met mensen te praten en schakelt makkelijk tussen studenten, leden van het college van bestuur en mensen van buiten Avans. Hij weet hoe hij zijn verhaal moet overbrengen en heeft tomeloze energie.”

Shane: “Ik ben het type dat mijn buiten mijn bubbel treedt. Ik wil studenten spreken, prikkelen, inspireren en vertegenwoordigen. Zodat we samen naar oplossingen voor problemen kunnen zoeken.”

Dat Shane genomineerd is en kans maakt op de titel, dat vindt hij al heel wat. Maar nu wil hij winnen ook. “Voor mezelf, het zou een grote erkenning zijn voor mijn werk. Maar ook voor alle 30 duizend studenten van Avans voor wie ik er ben”, zegt hij. Als het aan Avansmedewerker Parmentier ligt, wint Shane de titel. “Omdat het een voorbeeldfiguur en een écht mens is. What you see is what you get vind ik erg belangrijk, en dat is Shane.”