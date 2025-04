‘Bouw van duizenden studentenkamers in gevaar’

Studentenhuis in Den Bosch ter illustratie

Het bevriezen van de sociale huren in 2025 en 2026 zorgt ervoor dat de bouw van “enkele duizenden studentenwoningen” niet doorgaat, waarschuwen de studentenhuisvesters.

Kences, de koepel van sociale studentenhuisvesters, is “verbijsterd” over het kabinetsbesluit om de sociale huren twee jaar lang niet te verhogen. “Wij gunnen studenten een huurbevriezing”, schrijft Kences in een persbericht, “maar de keerzijde is dat we minder kamers kunnen bouwen en minder kunnen verduurzamen, wat natuurlijk juist zou bijdragen aan de betaalbaarheid van de woonlasten.”

Volgens Kences is er momenteel een tekort van zo’n 25 duizend studentenwoningen in Nederland. Uit een eerste inventarisatie onder Kences-leden zou blijken dat de bouw van “zeker enkele duizenden studentenwoningen” niet door kan gaan, als gevolg van de huurbevriezing.

Huisjesmelkers

Ook de Woonbond slaat alarm. Volgens de belangenbehartiger van huurders krijgen de woningcorporaties te weinig compensatie voor de huurbevriezing terwijl het kabinet daar wel de middelen voor heeft: het is namelijk minder geld kwijt aan huurtoeslagen nu een deel van de huren niet stijgt. Het kabinet zou bovendien “alle ruimte” geven aan huisjesmelkers, bijvoorbeeld door minder woningen in aanmerking te laten komen voor huurprijsbescherming.

Woonprotest

Over dit laatste is ook de Landelijke Studentenvakbond boos. “Voor sociale huurkamers wordt de huur weliswaar bevroren, maar studenten die niet in sociale huurkamers zitten krijgen te maken met extra huurverhogingen, bovenop wat al was aangekondigd.” De LSVb roept studenten op mee te doen aan het Woonprotest op 10 mei in Utrecht.