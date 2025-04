De bijbaan van… student Fleur Buth

Fleur Buth

In de rubriek ‘De bijbaan van…’ vertellen Avansstudenten waarmee zij hun geld verdienen. Fleur Buth, vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design (CMD) in Breda, is allround communicatiemedewerker bij het platform Skere Student, een website over persoonlijke financiën, gericht op studenten.

“Geld vond ik altijd een moeilijk onderwerp om over te praten”, vertelt Fleur. “Door mijn werk doe ik dat nu veel en is het makkelijker geworden.” De CMD-student begon in januari 2024 als stagiaire bij Skere Student en bleef na haar stage plakken als communicatiemedewerker.

“Ik bedenk en maak content en geef workshops en lezingen. Niet alleen voor studenten in het mbo en hbo en op universiteiten, maar ook bij banken en op de Onderwijsbeurs. Ik vind het leuk om op die manier contact te hebben met studenten.” Fleur werkt op het kantoor van Skere Student in Den Bosch. “Daar brainstormen we bijvoorbeeld over workshops en wat we kunnen doen met het laatste nieuws.”

Doelgroep bereiken

Skere Student werkt ook in opdracht van bedrijven en organisaties die zich richten op jongeren. Het team adviseert over hoe die bedrijven en organisaties de doelgroep kunnen bereiken. “Hoe kunnen ze hun boodschap overbrengen? Op een grappige manier of juist serieus? En hoe zorgen ze ervoor dat jongeren actie ondernemen?”, legt Fleur uit.

Zelf gebruikt het platform verschillende manieren om jongeren te bereiken. “We schrijven artikelen en blogs, versturen een mailing of maken video’s voor TikTok, Instagram en YouTube. We bieden onze informatie op verschillende manieren aan.” Ze merkt dat mensen uit haar omgeving echt wat hebben aan de tips die ze geven. “En laatst zei iemand met wie ik vroeger in de klas heb gezeten dat hij mijn video’s voor Skere Student had gezien.”

Financiële problemen

Steeds meer studenten hebben financiële problemen, zien ze ook bij Skere Student. “Alles is duur geworden. Studenten zitten met een hoge studieschuld en de rente daarop is ook nog eens omhooggegaan. De leenstelstel-generatie zit met een hoop onduidelijkheid.”

Fleur merkte ook dat er een hoop onwetendheid is op financieel gebied. “Als je elke collegedag koffie haalt voor 3 euro, loopt dat maandelijks flink op. Die kleine uitgaven waren ook mijn grootste valkuil. Het gaat vooral om bewustzijn, geld uitgeven op een manier die bij je past. Als die koffie voor jou belangrijk is, je bijvoorbeeld helpt om gemotiveerd te blijven, dan moet je dat doen. Een ander geeft het uit aan sporten of gezonde voeding.”

900 euro

Een eigen ervaring van Fleur leverde ruim 700.000 views op voor de TikTok-video die ze daarover maakte. “Ik woon op kamers. Elk jaar moet je voor 1 juli een servicekostenafrekening krijgen van je verhuurder. Dat is verplicht. Uit mijn afrekening bleek dat ik 900 euro terugkreeg. Als ik niet bij Skere Student had gewerkt, had ik niet geweten dat ik zo’n afrekening moet krijgen.”

@skere_student Check onze Instagram Stories of highlight voor deel 2! Huur jij een woonruimte, en heb je nog geen servicekostenafrekening binnen? Dan is het tijd voor actie! 🤩 Je had namelijk voor 1 juli een servicekostenafrekening moeten krijgen. Ik krijg daardoor €900 terug 🤯 , dus het is het zeker waard 🤑 Servicekostenafrekening nog niet gehad? Check onze instagramstory of highlight om te kijken wat je moet doen! 👀 #servicekostenafrekening #woonruimte #studentenkamer #skerestudent ♬ What You Need (Instrumental) – KAYTRANADA Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken Wijzig cookie-instellingen

Bij Fleur is de interesse in persoonlijke financiën toegenomen door haar werk voor Skere Student, net als voor het maken van content. “Ervaring die ik heb opgedaan in mijn werk, gebruik ik in mijn opleiding. En omgekeerd. We leren bij CMD bijvoorbeeld hoe we een eindproduct moeten presenteren, dat neem ik mee bij het geven van workshops of lezingen.”